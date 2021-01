International

Über 20 Tote bei Anschlag auf Hotel in Mogadischu und Explosion in Syrien



Inmitten Somalias Hauptstadt Mogadischu ist es zu einem Anschlag auf ein Hotel mit mehreren Toten gekommen. Ein Selbstmordattentäter in einem Auto habe sich am Sonntag vor dem Eingang des Hotels Afrik in die Luft gesprengt, berichtete ein dpa-Reporter, der vor Ort war. Nach der Explosion sei es zu Schüssen gekommen.

Angreifer hätten das Hotel vermutlich gestürmt, sagte ein Polizist, Ali Hassan. Mehr als neun Menschen seien getötet worden. Der dpa-Reporter berichtete, dass weiterhin Schüsse zu hören gewesen seien. Mehrere Krankenwagen seien angekommen, um Verletzte abzutransportieren.

Wer hinter dem Angriff steckte, war zunächst unklar. Allerdings verübt die sunnitische Terrormiliz Al-Shabaab in Somalia immer wieder Anschläge. Oft hat sie es dabei auf Hotels abgesehen, in denen sich Politiker, Sicherheitskräfte, aber auch normale Zivilisten treffen. Seit Jahren kämpfen die Fundamentalisten um die Vorherrschaft in dem armen Land am Horn von Afrika und kontrollieren weite Teile des Südens und Zentrums. Am 8. Februar findet in Somalia eine Präsidentenwahl statt.

Elf Tote bei Explosion zweier Autobomben im Norden Syriens

In einem von der Türkei kontrollierten Gebiet im Norden Syriens sind bei der Explosion zweier Autobomben mindestens elf Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Sechs Zivilisten, darunter eine Frau und ein Kind, wurden bei einem Anschlag in Asas nördlich von Aleppo getötet, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete. Mindestens 30 weitere Menschen wurden demnach bei der Explosion in Nähe eines Kulturzentrums verletzt.

Rebellen nutzten es als Sitz für eine selbsternannte Gegenregierung, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Polizeikreisen.

Nordöstlich von Aleppo explodierte den Aktivisten zufolge in einem Dorf nahe Al-Bab eine weitere Autobombe. Dabei seien fünf Anhänger einer von der Türkei unterstützten Miliz getötet worden, teilte die Beobachtungsstelle mit. Die Attentäter hätten einen Kontrollpunkt der Miliz angegriffen. Das türkische Verteidigungsministerium machte die Kurdenmiliz YPG für beide Anschläge verantwortlich.

Schon am Samtag war in einem Industriegebiet in der Stadt Afrin in Nordsyrien eine Autobombe explodiert, wobei sechs Menschen getötet und 25 weitere verletzt wurden. Der Rettungsorganisation Weisshelme zufolge waren unter den Toten auch drei Kinder. Bis Sonntag gab es kein Bekenntnis für die drei Anschläge.

Türkische Truppen waren mit verbündeten syrischen Rebellen 2018 im Norden Syriens einmarschiert und hatten dort von der Kurdenmiliz YPG kontrollierte Gebiete eingenommen. In der Vergangenheit kam es in der Region mehrfach zu Anschlägen. Die Türkei macht die YPG dafür verantwortlich. Ankara sieht in der Miliz einen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und bekämpft sie. (sda/dpa)

