Benin: Mehr als 50 Tote nach Islamisten-Angriff

Die Terrormilizen JNIM sowie Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) überziehen seit mehr als einem Jahrzehnt die Sahel-Staaten Mali, Burkina Faso und Niger mit Gewalt und kontrollieren dort teils weite Gebiete. Die Angriffe schwappen zunehmend auch in die angrenzenden Küstenstaaten Benin, Ghana, Togo und der Elfenbeinküste. Die Terrormilizen nutzen lokale Konflikte örtlicher Volksgruppen um Land und Ressourcen aus. (sda/dpa)

Damit handelt es sich erneut um einen blutigen Rekord in dem Küstenland mit rund 14 Millionen Einwohnern. Erst im Januar hatte Benin den bis dahin tödlichsten Angriff mit rund 30 getöteten Soldaten erlebt.

Regierungssprecher Wilfried Léandre Houngbédji korrigierte demnach die Opferzahl des Angriffs am 17. April im nördlichen Grenzgebiet zu den von Islamisten heimgesuchten Ländern Burkina Faso und Niger deutlich nach oben und sprach den Angehörigen Mitgefühl aus.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

5000 Oasis-Fans mit falschen Ticketanzeigen um Millionen betrogen

Fans der britischen Pop-Band Oasis haben insgesamt mehr als zwei Millionen Pfund (umgerechnet etwa 2,1 Millionen Schweizer Franken) beim Kauf von Konzerttickets in Onlinenetzwerken verloren. Seit Verkaufsstart der Tickets für die Tournee in diesem Jahr seien «wahrscheinlich mindestens 5000 Fans» Opfer von Betrug geworden, teilte die britische Lloyds-Bank am Mittwoch mit.