freundlich12°
DE | FR
burger
International
Amazon

Amazon streicht rund 14'000 Bürojobs weltweit

Amazon streicht rund 14'000 Bürojobs weltweit

Amazon ist der grösste Online-Händler auf der Welt. Nun streicht der Riesenkonzern etwa 14'000 Stellen in der Verwaltung.
28.10.2025, 11:0228.10.2025, 11:02

Der US-Konzern Amazon will tausende Stellen in seiner Verwaltung streichen. Nach Unternehmensangaben sollen rund 14'000 Arbeitsplätze abgebaut werden – als Teil umfassender organisatorischer Veränderungen.

Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, sind vor allem Bürojobs betroffen. Die Massnahme entspreche etwa zehn Prozent der rund 350'000 Verwaltungsstellen bei dem Online-Händler. Bereiche wie Lager und Vertrieb, in denen über 1,5 Millionen Menschen arbeiten, seien demnach nicht betroffen.

Nach Informationen des «Wall Street Journal» und der «New York Times» könnte die Zahl der insgesamt gestrichenen Stellen sogar bei rund 30'000 liegen. Die Massnahmen sollen demnach am Dienstag beginnen. Amazon selbst äusserte sich dazu nicht konkret. Beobachter werten die Kürzungen als Reaktion auf eine veränderte wirtschaftliche Lage und interne Umstrukturierungen.

(rbu/t-online/dpa)

Update folgt ...

    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Meistgelesen
    1
    Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
    2
    Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
    3
    Mit dieser Putin-Methode könnte sich Trump eine dritte Amtszeit sichern
    4
    «Du bist eh nur zum Bumsen hier»: Eine Rekrutin erzählt, was sie in der Armee erlebt hat
    5
    Schweizer Töfffahrer Dettwiler nach schwerem Unfall weiter in kritischem Zustand
    Meistkommentiert
    1
    Militante im Westjordanland getötet +++ Mutmassliche Verwechslung bei Geisel
    2
    Selenskyj droht Russland mit weiteren Angriffen +++ Drohnen treffen Kiew
    3
    Neue EU-Verträge: 570'000 Personen würden nach 5 Jahren Recht auf Daueraufenthalt erhalten
    4
    Ukraine entscheidet sich gegen US-Kampfjets – und für den schwedischen Gripen
    5
    Berner Politiker verlässt die SVP – nach rassistischen Beleidigungen eines Parteikollegen
    Meistgeteilt
    1
    Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
    2
    Trump kokettiert mit dritter Amstzeit +++ Drei Tote bei US-Angriff auf Drogen-Boot
    3
    Was die Töff-Szene nach dem Crash von Noah Dettwiler ärgert
    4
    Wildtiere machen den Tessiner Wäldern zu schaffen
    5
    Blochers letzte Schlacht: «Wir werden über den Tisch gezogen»
    Militante im Westjordanland getötet +++ Mutmassliche Verwechslung bei Geisel
    Die wichtigsten Ereignisse im Nahen Osten in der Übersicht, fortlaufend aktualisiert.
    (red)
    Zur Story