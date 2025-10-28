Amazon streicht rund 14'000 Bürojobs weltweit

Amazon ist der grösste Online-Händler auf der Welt. Nun streicht der Riesenkonzern etwa 14'000 Stellen in der Verwaltung.

Der US-Konzern Amazon will tausende Stellen in seiner Verwaltung streichen. Nach Unternehmensangaben sollen rund 14'000 Arbeitsplätze abgebaut werden – als Teil umfassender organisatorischer Veränderungen.

Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, sind vor allem Bürojobs betroffen. Die Massnahme entspreche etwa zehn Prozent der rund 350'000 Verwaltungsstellen bei dem Online-Händler. Bereiche wie Lager und Vertrieb, in denen über 1,5 Millionen Menschen arbeiten, seien demnach nicht betroffen.

Nach Informationen des «Wall Street Journal» und der «New York Times» könnte die Zahl der insgesamt gestrichenen Stellen sogar bei rund 30'000 liegen. Die Massnahmen sollen demnach am Dienstag beginnen. Amazon selbst äusserte sich dazu nicht konkret. Beobachter werten die Kürzungen als Reaktion auf eine veränderte wirtschaftliche Lage und interne Umstrukturierungen.



(rbu/t-online/dpa)

