Absage der Euro-Pride: Wie anti-queere Politik die gesamte Gesellschaft angreift

In Deutschland gebe es viele offene Baustellen, die sich derzeit grösstenteils in eine gute Richtung entwickeln, so Engelmann-Gith. «Das ist aber keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Erfolg beharrlicher sozialer Bewegungen, die auch immer wieder angegriffen werden.» Noch grundsätzlicher fügt sie an, dass es keine prinzipiell queer-freundlicheren oder queer-feindlicheren Bevölkerungen gebe – die Lage sei eher dynamisch und verändere sich.

«Wir alle kennen Momente, in denen wir etwas fühlen oder denken, das nicht so recht zu unserer Identität passen will – vielleicht spüren wir als Heterosexuelle mal einen Anflug von gleichgeschlechtlichem Begehren, oder wir fragen uns, wie es wohl wäre, in eine andere Geschlechterrolle zu schlüpfen. Solche Uneindeutigkeiten sind queere Momente. Sie können uns spannende Möglichkeitsräume eröffnen, können aber auch unbequem sein und verunsichern.»

Gegenoffensive in der Südukraine: «Operative Stille»

Die Gegenoffensive der Ukraine im Grossraum Cherson soll ein Befreiungsschlag werden, doch gesichert weiss man wenig darüber. Das ist gewollt.

Am 29. August hat die Ukraine eine lange angekündigte Gegenoffensive gestartet. Das russische Verteidigungsministerium denunzierte den Vorstoss schnell als Luftschloss: Nichts als «Propaganda». Doch laut der US-amerikanischen Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) berichteten auch russische Militärblogger bereits am Montag von einer «Vielfalt an ukrainischen Attacken» insbesondere im Grossraum Cherson in der Südukraine.