Robert F. Kennedy. Bild: keystone

Analyse

Wenn ein Schwurbler Gesundheitsminister wird

Robert F. Kennedy bedroht eine der wichtigsten Errungenschaften der Medizin: die Impfungen.

Philipp Löpfe Folge mir

Mehr «International»

Wer amerikanische Romane oder Biografien aus dem 18. und 19. Jahrhundert liest, stösst mit grosser Wahrscheinlichkeit auf Familientragödien, die mit ansteckenden Krankheiten zu tun haben. Im 19. Jahrhundert gehörten diese Krankheiten zu den drei bedeutendsten Todesursachen, fast die Hälfte der Opfer waren Kinder. Die meisten von ihnen starben an Masern.

Die Entwicklung von Impfstoffen gehört daher zweifellos zu den wichtigsten Errungenschaften der Medizin. Dank ihnen sterben heute praktisch keine Kinder mehr an ansteckenden Krankheiten. Die Masern beispielsweise galten bis vor kurzem in den USA als de facto besiegt. Derzeit steigen die Fälle jedoch wieder an. Bereits sind zwei Kinder an dieser heimtückischen Krankheit gestorben.

Musste sich rechtfertigen: Robert F. Kennedy. Bild: keystone

Wie ist das zu erklären? Es gibt eine These, wonach die Impfung gegen Masern Autismus zur Folge haben soll. Sie ist längst und x-fach widerlegt. Trotzdem wächst die Zahl der Eltern, die ihre Kinder nicht mehr impfen wollen. Der bekannteste Impfgegner trägt einen prominenten Namen – Robert F. Kennedy Jr. – und ist seit mehr als 200 Tagen amerikanischer Gesundheitsminister. Dies, obwohl er über keinerlei medizinische Ausbildung verfügt. Er ist Jurist, nicht Arzt.

Wer dem amerikanischen Kabinett angehören will, muss sich zunächst vom Senat auf Herz und Nieren prüfen lassen. So auch Kennedy. Bei seinem Hearing beteuerte er, er werde auf keinen Fall den Zugang zu Impfungen erschweren und seine Entscheide einzig auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen. Aufgrund dieser Zusagen wurde er dank einer knappen Mehrheit von republikanischen Senatoren durchgewinkt.

Jetzt zeigt sich jedoch, dass Kennedy schamlos gelogen hat. In seiner kurzen Amtszeit hat er bereits verfügt, dass nur noch Menschen, die älter als 65 Jahre oder speziell gefährdet sind, gratis Zugang zum Impfstoff gegen Covid erhalten sollen.

Ferner hat Kennedy Forschungsgelder in der Höhe von 500 Millionen Dollar gestrichen, mit denen die mRNA-Impfstoffe weiterentwickelt werden sollen. Dank mRNA konnte in Rekordzeit ein Impfstoff gegen das Covid-Virus entwickelt werden und es besteht die begründete Hoffnung, dass dies erst der Anfang von weiteren, vielversprechenden Anwendungen ist.

Gefeuert: CDC-Direktorin Susan Monarez. Bild: keystone

Kennedy sieht dies anders. Ohne Beweise vorzulegen, behauptet er, dass mRNA der «tödlichste Impfstoff» aller Zeiten sei, und stimmte einer Aussage eines gewissen Retsef Levi zu, der fälschlicherweise behauptet, dass mRNA hauptsächlich für junge Menschen schädlich sei. Auch diese Behauptung ist aus der Luft gegriffen. Trotzdem hat Kennedy Levi in ein Gremium gehievt, das die Anwendung von Impfstoffen überwacht.

Ohne stichhaltige Gründe hat Kennedy auch Susan Monarez, die Direktorin des Center for Disease Control and Prevention (CDC), nach nur 29 Tagen im Amt gefeuert. Und dies, obwohl er sie bei der Einsetzung noch in den höchsten Tönen gelobt hatte. «Ich habe höchstpersönlich Susan für diesen Job ausgewählt», so Kennedy, «denn sie ist eine passionierte und brillante Mikrobiologin und ein technisches Wunderkind, die das CDC neu orientieren wird.»

Die so gelobte Monarez sieht dies anders. In einem Gastkommentar im «Wall Street Journal» erklärt sie ihre Entlassung wie folgt: «Ich wurde gefeuert, weil ich die wissenschaftliche Linie verteidigt habe. Diese Linie verschwindet nicht mit mir. Alle Eltern müssen sich entscheiden, ob sie ihre Kinder impfen lassen wollen oder nicht, jeder Arzt muss seine Patienten diesbezüglich beraten und jeder Amerikaner muss Rechenschaftspflicht einfordern.»

Dass Kennedy sich ausgerechnet auf die mRNA-Impfstoffe einschiesst, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Diese wurden nämlich im Zuge der «Operation Warp Speed» entwickelt, einem Programm, das Donald Trump seinerzeit aufgleiste und das die rasche Entwicklung eines Impfstoffes ermöglichte.

Trumps grösster Erfolg

«Operation Warp Speed» gilt denn auch für viele als wichtigster (und einziger) Erfolg Trumps in dessen erster Amtszeit. Der Präsident selbst hat jedoch ein ambivalentes Verhältnis dazu. Einerseits betont er immer wieder, wie «brillant» dieses Programm gewesen sei, und beansprucht auch dafür den Nobelpreis. Andererseits weiss er auch, dass gerade die Maga-Basis von Impfgegnern durchseucht ist. Deshalb vermeidet Trump es in der Regel, darüber zu sprechen.

Gesundheitsminister Kennedy musste sich gestern an einem Senats-Hearing für seine Politik rechtfertigen. Das Resultat war eine wüste Redeschlacht, aus der Kennedy ziemlich beschädigt hervorging. Er konnte nicht einmal die Frage beantworten, wie viele Opfer die Pandemie gefordert hat. Selbst republikanische Senatoren, die ihn noch vor kurzem im Amt bestätigt hatten, gehen jetzt auf Distanz.

Trotzdem muss Kennedy wohl kaum befürchten, entlassen zu werden. Der Präsident hat den Gesundheitsminister bei seiner Einsetzung aufgefordert, «wild auf das Gesundheitssystem loszugehen». Und das Weisse Haus hat ihn für seinen Auftritt vor dem Senat ausdrücklich gelobt. Pressesprecherin Karoline Leavitt betonte, die Regierung «wolle die chronischen Krankheiten an der Wurzel bekämpfen und die Transparenz und die Wissenschaft hochhalten».

Das kann man so oder auch anders interpretieren. Im Bundesstaat Florida beispielsweise will Surgeon General Joseph Ladapo die Impfpflicht für Kinder bei den meisten Impfungen abschaffen. «Sie sind alle schlecht und riechen nach Verachtung und Sklaverei», begründet er seinen Entscheid, der auch von Gouverneur Ron DeSantis getragen wird.

Die «Washington Post» kommentiert derweil diesen Entscheid wie folgt: «Tiefe Steuern und viel Sonnenschein haben Millionen von Amerikanern aus schlecht regierten Bundesstaaten nach Florida gelockt. Was wird passieren, wenn sich die Konversation über Florida nicht mehr um schönes Wetter und einen erschwinglichen Lebensstil dreht, sondern um den Ausbruch einer Masern-Epidemie?»