iPhone-User in der EU können Apple-App-Store künftig entfernen

Ausser der EU nehmen auch Unternehmen wie der Computerspielkonzern Epic Games und der Streamingdienst Spotify Anstoss an den bisherigen Apple-Regeln, da sie bei der Installation ihrer Programme über den Apple-App-Store eine Kommission an Apple zahlen müssen. (sda/afp)

Der App-Store, der Kurzbotschaftendienst Messages, der Browser Safari sowie die Funktionen Camera und Photos könnten von iPhone- und iPad-Nutzern in der EU künftig entfernt werden, teilte Apple am Donnerstag auf einer Website für Entwickler mit.

In der Europäischen Union sollen Nutzer von Smartphones und Tablets des US-Konzerns Apple dessen App-Store und Browser Safari künftig von ihren Geräten entfernen können. Damit passt sich der US-Konzern neuen EU-Wettbewerbsregeln an.

Zwei Menschen sterben bei Gleitschirmunfall am Breithorn in Zermatt

Verhandlungsteams in Kairo eingetroffen +++ Polio-Impfungen in Gaza gefordert

«Verteilen Sie sich auf ganzer Linie des Perrons» – so will die SBB Passagiere erziehen

Galaktischer Auftritt einer deutschen Marine

Das erinnert ein bisschen an Darth Vader aus «Star Wars». In London hatte ein deutsches Marineschiff einen grossen Auftritt. Das Schiff fuhr mit der Melodie aus Star Wars «The Imperial March» auf der Themse nahe der Tower Bridge ein. Ein Sprecher der Marine sagte gegenüber BBC, die Melodie habe keine tiefere Bedeutung. Der Kommandant kann die Musik selbst auswählen.

Das Kriegsschiff der Braunschweig-Klasse machte dort einen Zwischenstopp zu Ausbildungszwecken und um sich mit Versorgungsgütern einzudecken. Sogenannte Korvetten werden eingesetzt, um die Lage auf See zu überwachen und sie können Ziele auf See und an Land bekämpfen.