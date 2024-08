Das iPhone SE (3. Generation) wurde 2022 vorgestellt. Bild: keystone

Apple will angeblich neues iPhone SE auf den Markt bringen

Im kommenden Jahr soll laut Berichten ein neues iPhone SE auf den Markt kommen. Demnach will Apple das Gerät mit einer Top-Funktion ausstatten.

Steve Haak / t-online

Apple plant im kommenden Jahr eine Umstrukturierung seiner iPhone-Reihe. Das berichtet der bekannte «Bloomberg»-Reporter und Apple-Kenner Mark Gurman. Demnach will der Konzern in den ersten Monaten 2025 ein neues iPhone SE auf den Markt bringen.

Das Modell soll laut Gurman wie ein iPhone 14 aussehen und ein OLED-Display haben, das sich über die gesamte Vorderseite erstreckt. Das bisherige Modell besitzt breite Ränder an der Ober- und Unterseite.

Neben einem veränderten Aussehen soll das Gerät auch unter der Haube mit aktuellen Smartphones mithalten können. Laut Gurman bekommt das iPhone SE sogar Funktionen, die nur den Top-Geräten des Konzerns vorbehalten seien: Apple Intelligence.

Apple integriert Künstliche Intelligenz tiefer in seine Geräte

Das ist die Bezeichnung für Apples KI-Offensive. Dahinter verbergen sich zahlreiche Anwendungen, die der Konzern tief in seine Geräte integrieren will und die das Leben der Nutzer vereinfachen sollen.

Unter anderem soll Apples KI verpasste E-Mails und Kurznachrichten zusammenfassen, individuelle Emoji-Symbole erstellen und Informationen auf Zuruf herausfiltern.

Auch seine anderen iPhone-Modelle will Apple laut Gurman anpassen. Bereits im kommenden Herbst wolle der Konzern einen neuen «Smartphone-Typ» vorstellen. Neben dem iPhone-Standardmodell und dem iPhone Pro und Pro Max soll ein deutlich dünneres und schlankeres Gerät auf den Markt kommen – ähnlich dem iPad Air.

Die Idee des Konzerns sei, «eine Art Air-Version des iPhones zu schaffen, etwas, das zwischen dem iPhone 17 und dem iPhone 17 Pro liegt». Damit wolle Apple die Nutzer ansprechen, die zwar ein iPhone wollen, aber nicht die Leistung eines Pro-Modells benötigen.

Neue Geräte könnten im September vorgestellt werden

Apple wird seine neuen iPhones voraussichtlich im September vorstellen. In den vergangenen Jahren startete der Verkauf der Geräte jeweils nur wenige Wochen später.

Das iPhone SE war seit der ersten Generation 2016 der günstige Einstieg in die Smartphone-Welt von Apple. Das aktuelle Modell wurde vor zwei Jahren vorgestellt und kostet in der geringsten Ausstattung 429 US-Dollar (plus Steuern).

Hierzulande wird das Gerät ab 451 Franken mit 64 GB Speicher angeboten. Sollte Apple das neue iPhone SE für einen ähnlichen Preis anbieten können, könnte es laut Gurman ein Verkaufsschlager werden.

Am Design des iPhone SE hat sich seit der Vorstellung der zweiten Generation 2020 kaum etwas geändert. Apple hatte sich dabei am 2017 vorgestellten iPhone 8 orientiert.

