Fan stürzt bei Fussballspiel in Argentinien von Tribüne und stirbt

Im argentinischen Fussball gibt es immer wieder Gewaltausbrüche und Probleme wegen überfüllter Stadien. Gäste-Fans werden deshalb in der Liga seit 2013 nicht mehr in die Stadien gelassen. (sda/dpa)

Die genauen Umstände des Vorfalls am Spiel zwischen dem Tabellenführer River Plate und Defensa y Justicia im Estadio Monumental in Buenos Aires waren zunächst unklar. Es habe beim Sturz keine Einwirkung durch Dritte gegeben, teilte River Plate mit. Bei dem Toten handelte es sich demnach um einen River-Fan, der auch Vereinsmitglied war. Die Tribüne sei zu 90 Prozent voll gewesen, es habe dort keine Gewalt gegeben.

Bei einem Spiel der ersten argentinischen Fussballliga ist am Samstag ein Zuschauer von einer Tribüne gestürzt und gestorben. Die Partie wurde deshalb in der 27. Minute beim Stand von 0:0 abgebrochen.

Die (fast) einzige Schweizerin auf Palau: «Wenn es an etwas nicht fehlt, dann an Autos»

Topklub mischt sich in Xhaka-Poker ein +++ Real Madrid will Chelsea-Star

Biden geht im US-Schuldenstreit überraschenden Kompromiss ein

Nach der parteiübergreifenden Einigung auf eine Lösung im US-Schuldenstreit hat Präsident Joe Biden die Zusammenarbeit zwischen Demokraten und Republikanern beschworen. Mit einem symbolträchtigen Auftritt zelebrierte Biden am Freitagabend (Ortszeit) die Abwendung eines Zahlungsausfalls der Regierung und mahnte, in dramatischen Situationen wie dieser führe kein Weg an überparteilicher Kooperation vorbei. «Es hätte nicht mehr auf dem Spiel stehen können», sagte der Demokrat in einer Ansprache an die Nation aus dem Oval Office im Weissen Haus. «Wir haben eine wirtschaftliche Krise und einen wirtschaftlichen Kollaps verhindert.»