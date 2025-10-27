bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
International
Argentinien

Überraschender Erfolg für Milei bei Argentiniens Zwischenwahlen

Gut 40 Prozent: Überraschender Erfolg für Milei bei Argentiniens Zwischenwahlen

Trotz einer Reihe von Korruptionsskandalen in seinem Umfeld und einer weiterhin schwächelnden Wirtschaft hat Argentiniens ultraliberaler Präsident Javier Milei bei den Zwischenwahlen zum Kongress einen überraschenden Erfolg erzielt.
27.10.2025, 02:1127.10.2025, 02:12

Seine Partei «La Libertad Avanza» (Die Freiheit schreitet voran) kam auf gut 40 Prozent der Stimmen, wie das Wahlamt nach der Auszählung fast aller Stimmen mitteilte. Die linke Opposition erhielt demnach knapp 32 Prozent.

Argentina&#039;s President Javier Milei waves to supporters after voting during legislative midterm elections in Buenos Aires, Argentina, Sunday, Oct. 26, 2025. (AP Photo/Natacha Pisarenko) Argentina ...
Javier Milei kann sich über ein gutes Zwischenwahlergebnis freuen.Bild: keystone

Die Abstimmung, bei der die Hälfte der Abgeordnetenkammer und ein Drittel des Senats neu besetzt wurden, galt auch als Stimmungstest zur Halbzeit der Präsidentschaft Mileis. Mit seiner harten Sparpolitik ist es ihm zwar gelungen, den Haushalt auszugleichen und die Inflation zu senken. Doch der erhoffte wirtschaftliche Aufschwung bleibt bislang aus.

Bislang verfügt Milei in der Abgeordnetenkammer und im Senat nur über wenige eigene Abgeordnete. Zuletzt regierte er weitgehend mit Dekreten, immer wieder wurden seine Gesetzesinitiativen im Kongress gestoppt. So ist Mileis ambitionierte Reformagenda ins Stocken geraten.

Mit dem Ergebnis vom Sonntag könnte Milei gemeinsam mit seinen Verbündeten im Kongress zumindest auf ein Drittel der Mandate und damit auf das erforderliche Quorum kommen, um sein präsidentielles Veto gegen Parlamentsbeschlüsse zu verteidigen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
2
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
3
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
4
Es. Ist. Fucking. Aus.
5
Spanien gewinnt Paralympics-Gold – 10 von 12 Basketballern sind gar nicht behindert
Meistkommentiert
1
«Lasse mir nicht von Linken die Wirtschaft erklären»: SVP-Matter teilt in EU-«Arena» aus
2
Nachtarbeit, 6 Tage, 12 Stunden am Tag: So verdient ein Bäcker sein tägliches Brot
3
«Du bist eh nur zum Bumsen hier»: Eine Rekrutin erzählt, was sie in der Armee erlebt hat
4
Meditation gilt als Königsweg bei Stress, hat aber auch Schattenseiten
5
Darum kostet ein Brot beim Beck, was es kostet (Spoiler: Abgezockt wirst du nicht)
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
«Eine Wandergruppe reicht nicht» – so kommst du aus der Einsamkeit heraus
3
Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
4
Ballons aus Weissrussland legen Betrieb an Flughäfen in Litauen lahm
5
Teenager Fonseca triumphiert in Basel +++ Bellmont schafft Darts-WM-Quali und Tourcard
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
Diese Nacht haben wir die Uhren wieder umgestellt (falls du es nicht bemerkt hast). Das heisst, uns wurde eine Stunde Schlaf «geschenkt». Aus diesem Grund haben wir dir hier die kuriosesten Zeitzonen-Grenzen zusammengesucht.
Heute, am Sonntag, dem 26. Oktober 2025, um 3 Uhr hat die Zeitumstellung auf Winterzeit stattgefunden. Die gute Nachricht: Uns wurde eine Stunde geschenkt. Die schlechte Nachricht: Am Abend wird es (noch) früher dunkel.
Zur Story