Simon Ammann schaffte es auf der Grosschance im deutschen Klingenthal zum zweiten Mal in dieser Saison in die Punkte. Der 44-Jährige beendete den Wettkampf im 27. Rang. Die übrigen Schweizer verpassten den zweiten Durchgang, Gregor Deschwanden als 33. knapp. Killian Peier als 50. Platz deutlich. Den Sieg sicherte sich der Slowene Domen Prevc vor Stefan Kraft und Philipp Raimund. (riz/sda)
Nadine Fähndrich in Davos auf Rang 3 +++ Simon Ammann punktet in Klingenthal
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Simon Ammann punktet
Nadine Fähndrich in Davos auf Rang 3
Beim Langlauf-Weltcup in Davos erreicht Nadine Fähndrich als einzige Schweizerin den Final. Dort belegt sie hinter Jonna Sundling und Mathilde Myhrvold den starken dritten Platz. Bereits zweimal war sie zuvor in Davos auf dem Podest gestanden, 2021 als Zweite und ein Jahr später als Siegerin.
Anja Weber erreichte zum fünften Mal einen Sprint-Halbfinal im Weltcup, zum ersten Mal in Davos, blieb dort aber chancenlos. Am Ende resultierte der 10. Platz, nur zweimal war die Zürcher Oberländerin im Weltcup besser. Gleich vier Schweizerinnen hatten die K.o.-Runde erreicht. Für Alina Meier und Lea Fischer war da allerdings Endstation.
Ohne den erkrankten Valerio Grond lagen die Hoffnungen der Schweizer Männer auf Janik Riebli. Der Obwaldner erreichte als Lucky Loser die Halbfinals, den Sprung in den Final schaffte er aber als Fünfter seines Halbfinals nicht. Einen ganz starken Prolog zeigte Roman Alder mit der elftbesten Zeit. Der Engadiner scheiterte dann im Viertelfinal. (riz/sda)
Schweizer Doppelsieg in der Europacup-Abfahrt
Die Schweizer Speedfahrer feierten in der zweiten Abfahrt von Santa Caterina einen Doppelsieg. Alessio Miggiano gewann vier Hundertstel vor Sandro Manser. Komplettiert wurde das Podest von dem Franzosen Ken Caillot. Mit Livio Hiltbrand auf dem 10. Platz und Dominic Ott im 12. Rang zeigten zwei weitere Schweizer eine gute Leistung.
Bereits im ersten Rennen am Vortag hatten die Schweizer reüssiert, als sich Manser den Sieg mit dem Italiener Max Perathoner teilte und Miggiano das Podest komplettierte. (riz/sda)
Viererbob auf Platz 5
Im Viererbob der Männer sorgte einmal mehr Michael Vogt für das beste Schweizer Ergebnis. Mit Dominik Hufschmid, Andreas Haas und Amadou Ndiaye belegte er den 5. Platz. Cédric Follador mit Nicola Mariani, Omar Vögele, Dominik Schläpfer klassierte sich als Achter ebenfalls in den Top Ten.
An der Spitze feierten die Deutschen einen Dreifachsieg. Johannes Lochner gewann vor Francesco Friedrich und Adam Ammour. (riz/sda)
Schweizer Biathleten nicht in Top 15
Die Verfolgung in Hochfilzen endet für die Schweizer Biathleten ohne Platzierung in den ersten 15. Bester wurde Joscha Burkhalter, der mit 2:47,5 Minuten Rückstand auf den 19. Platz lief. Sebastian Stalder wurde nur 36. Den Sieg sicherte sich Eric Perrot. Der Franzose holte sich seinen fünften Weltcup-Sieg mit rund zehn Sekunden Vorsprung auf den Italiener Tommaso Giacomel. (riz/sda
Sina Siegenthaler mit viertem Platz
Zum Auftakt der Snowboardcross-Saison zeigt Sina Siegenthaler eine gute Leistung. Die 25-Jährige fuhr im italienischen Breuil-Cervinia auf den 4. Platz. Zuvor hatte sie ihren Viertel- und Halbfinal jeweils gewonnen. Die zweite Schweizerin, Noemie Wiedmer, schied bereits im Viertelfinal aus. Den Wettkampf für sich entscheiden konnte die Französin Léa Casta.
Die Schweizer Männer waren weniger erfolgreich. Valerio Jud schied im Achtelfinal und Kalle Koblet im Viertelfinal aus. (riz/sda)
Hasler verpasst Podest um acht Hundertstel
Melanie Hasler verpasst den ersten Podestplatz der Schweizer Bobfahrerinnen und -fahrer in dieser Saison knapp. Beim Weltcup in Lillehammer, wo sie vor einem Jahr EM-Silber gewann, wurde sie im Monobob mit acht Hundertsteln Rückstand auf die drittplatzierte Deutsche Laura Nolte Vierte. Sie rutschte als Halbzeit-Dritte im zweiten Durchgang noch vom Podest.
Damit hat die 27-jährige Aargauerin immerhin die definitive Olympiaqualifikation in der Tasche. Beim überlegenen Sieg der Australierin Breeana Walker klassierte sich mit Debora Annen (9.) eine zweite Schweizerin in den Top Ten, Inola Blatty wurde 15.
Jonas Taibel fällt mit Fussverletzung aus
Jonas Taibel fällt für die kommenden beiden Partien der Eishockey-Nationalmannschaft verletzt aus. Der 21-jährige Stürmer zog sich in der Auftaktpartie der Euro Hockey Tour Schweiz gegen Schweden am Donnerstag eine Fussverletzung zu, wie der Verband mitteilt.
Gegen Tschechien am Samstag und Finnland am Sonntag wird der Spieler der Rapperswil-Jona Lakers deswegen nicht zum Einsatz kommen. (riz/sda)
Union Berlin überrascht in der Bundesliga RB Leipzig
Der 1. FC Union Berlin beendet seine Krise nach drei Pflichtspielniederlagen ausgerechnet gegen RB Leipzig, den ersten Verfolger der Bayern. Union gewinnt das letzten Bundesliga-Heimspiel des Jahres gegen Leipzig mit 3:1.
Der Ex-Leipziger Oliver Burke (57. Minute) brachte Union vor 22'012 Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei in Führung. Eine Minute später glich der gerade eingewechselte Tidiam Gomis für die Gäste aus. Ilyas Ansah traf dann zum 2:1 (64.). Während die Leipziger in der Schlussphase nicht mehr richtig gefährlich wurden, erzielte Unions Tim Skarke in der Nachspielzeit das entscheidende 3:1.
Damit hält auch die Flutlichtserie von Union Berlin: Seit September 2019 hat Union kein Heimspiel an einem Freitagabend verloren. Bislang holten die Berliner sieben Siege und zwei Unentschieden. Leipzig verlor zum dritten Mal in dieser Bundesliga-Saison.
Schweizerinnen im Unihockey-Halbfinal gegen Schweden
Das Schweizer Unihockey-Nationalteam der Frauen trifft am Samstagabend an der Weltmeisterschaft in Ostrava auf Schweden. Der Titelverteidiger bekundete im Viertelfinal keine Mühe und besiegte Lettland standesgemäss 16:3.
Nach dem ungefährdeten 14:1-Sieg im Viertelfinal gegen die Slowakei könnte die anstehende Aufgabe für die Schweizerinnen nun nicht schwieriger sein. Seit 2007 gingen sämtliche WM-Titel an die Schwedinnen, von bislang 70 Duellen mit den Skandinavierinnen hat die Schweiz erst eines gewonnen. Im anderen Halbfinal stehen sich Finnland und Gastgeber Tschechien gegenüber.
Fussballclubs Vaduz und Aarau weiter im Gleichschritt
Der FC Vaduz und der FC Aarau befinden sich an der Spitze der Challenge League weiter im Gleichschritt. Yverdon als erster Verfolger liegt die nächsten 20 Stunden schon zwölf Punkte zurück.
Dabei hatte Vaduz am Freitag die heiklere Aufgabe zu lösen. Vaduz setzte sich bei Rapperswil 4:0 durch. Rapperswil-Jona hatte zuvor erstmals seit siebeneinhalb Jahren drei Partien hintereinander gewonnen. Die St. Galler verschliefen aber nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte den Start in die zweite Halbzeit. Javi Navarro (49.) und Dominik Schwizer mit einem direkt verwandelten Freistoss (52.) stellten innerhalb von drei Minuten auf 2:0 für die Liechtensteiner. Marcel Monsberger und Jonathan De Donno erhöhten im Finish auf 4:0.
Der FC Aarau gewann das Heimspiel gegen Etoile Carouge mit 2:1. Der französische Goalgetter Elias Filet brachte die Aargauer mit dem ersten Torschuss in Führung, und der 24-jährige Henri Koide stellte nach 62 Minuten auf 2:1. Dazwischen kam Etoile Carouge nach 34 Minuten durch das zweite Saisontor des Brasilianers Itaitinga zum Ausgleich.
Der FC Vaduz und der FC Aarau haben in dieser Saison in der Challenge League nach Führungen noch keine Punkte abgegeben. Aarau wies nach acht Runden aber schon neun Zähler Vorsprung auf Vaduz aus.
Loris Benito bis 2027 bei YB
Der Vertrag von Captain Loris Benito (33) mit den Berner Young Boys hat sich automatisch um eine Saison verlängert, weil Benito eine vertraglich vereinbarte Anzahl Spiele erreichte.
Benito spielte von 2015 bis 2019 und wieder seit 2022 für die Young Boys. In dieser Zeit bestritt der Innenverteidiger schon 203 Pflichtspiele und erzielte fünf Tore. Viermal wurde er mit YB Meister und einmal (2023) Cupsieger. (riz/sda)
Schweizerinnen unterliegen Schweden
Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen hat das Länderturnier in Finnland im Rahmen der Euro Hockey Tour mit einer zweiten Niederlage abgeschlossen. Die Equipe von Trainer Colin Muller unterlag in Hämeenlinna Schweden im dritten Spiel 2:5.
Nach zuvor drei ungeschlagenen Duellen in diesem Jahr (2 Siege) hatten die Schweizerinnen gegen die Skandinavierinnen dieses Mal das Nachsehen. Zum Torerfolg fanden sie einzig in personeller Überzahl. Lara Stalder glich im Startdrittel im Powerplay zum 1:1 aus, Rahel Enzler verkürzte im Mitteldrittel zum 2:3. (riz/sda)
Baserga nur knapp neben dem Podest
Amy Baserga zeigt sich zu Beginn der Weltcupsaison in hervorragender Form. Im Sprint lief die 25-jährige Schwyzerin im österreichischen Hochfilzen als Fünfte zum zweitbesten Resultat ihrer Karriere. Baserga schoss fehlerfrei und schnell und war auch in der Loipe konkurrenzfähig. Am Ende verlor sie auf den 7,5 km 32 Sekunden auf die französische Siegerin Lou Jeanmonnot. Das Podest verpasste sie nur um gut 16 Sekunden.
Erst einmal, im vergangenen Winter als 3. im Einzelwettkampf von Ruhpolding, war Baserga im Weltcup besser. Von den weiteren Schweizerinnen klassierte sich einzig Lea Meier als 26. mit einem Schiessfehler in den Top 30. (riz/sda)
Fanny Smith auf dem Podest
Im zweiten Anlauf hats geklappt: Fanny Smith schafft in Val Thorens ihren 85. Podestplatz im Weltcup. Die Olympiadritte von 2018 und 2022 wurde im zweiten Rennen in Val Thorens Dritte hinter der Schwedin Sandra Näslund und der Französin Marie Berger Sabbatel.
Die Schweizer Männer reisen ohne Top-Klassierung von der ersten Weltcup-Station zur zweiten in Arosa von Anfang nächster Woche weiter. Altmeister Alex Fiva und Tobias Baur blieben am Freitag in den Viertelfinals hängen, für Ryan Regez bedeuteten - wie für Jonas Lenherr, Gil Martin und Romain Détraz - bereits die Achtelfinals Endstation. Den Sieg holte sich der Kanadier Kevin Drury vor Simone Deromedis, dem Gewinner des Vortages, und dem Österreicher Tristan Takats.
