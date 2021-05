International

Schweizer Alpinist stirbt am Mount Everest



Bild: AP/@Nimsdai Project Possible

Zwei Alpinisten – ein Amerikaner und ein Schweizer – sind am Mount Everest zu Tode gekommen. Das teilten die Organisatoren der Expedition am Donnerstag mit.

Der Unfall am höchsten Berg der Welt habe sich am Mittwoch ereignet, sagte Mingma Sherpa von der Agentur Seven Summit Treks. (sda/afp)

