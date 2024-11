Wegen angeblicher Hexerei: Schwangere in Pakistan von Schwiegerfamilie grausam getötet

Der Vater einer schwangeren Frau versucht, sie zu erreichen, und bleibt erfolglos. Wenig später ist klar – die 30-Jährige ist tot.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Eine schwangere Frau ist in Pakistan von ihrer Schwiegermutter und weiteren Familienmitgliedern getötet worden. Wie das Nachrichtenportal «Dawn» berichtet, hätten die Täter anschliessend die Leiche der Frau zerstückelt, in fünf Säcke gestopft und im Abfluss entsorgt, so die Polizei. Ereignet hat sich der Vorfall in der Stadt Sialkot im Norden des Landes.

Zu dem grauenhaften Verbrechen kam es in Pakistan. (Symbolbild) Bild: keystone

Der Grund für die schreckliche Tat: Das 30-jährige Opfer wurde der Hexerei beschuldigt. Der im Ausland lebende Vater des Opfers hat daraufhin die Polizei verständigt, hiess es weiter. Er hatte zuvor versucht, seine Tochter zu erreichen, doch ihr Telefon war ausgeschaltet.

Also reiste er nach Pakistan und suchte sie bei der Schwiegerfamilie – finden konnte er sie dennoch nicht. Nachdem er die Polizei informiert hatte, begannen die Beamten zu ermitteln – und nahmen eine Person aus der Familie fest.

Täter gestehen nach Vernehmung

Der Festgenommene gestand schliesslich die Tat – wenig später auch die anderen Verdächtigen. Die Schwiegermutter hat bei der Vernehmung dann berichtet, dass ihre Schwiegertochter Magie praktiziert habe. Auch die Einzelheiten der Tötung habe sie gestanden.

Die Polizei stellte die Tatwaffe sicher, ohne diese näher zu benennen. Das Gesicht des Opfers sei zudem verbrannt gewesen, sodass sie zunächst nicht identifiziert werden konnte. Die 30-Jährige habe mit ihrem Mann im Ausland gelebt. Offenbar nahm ihr das ihre Schwiegermutter übel, so die Polizei laut «Dawn». Dabei sei der Sohn der Täterin der Grund fürs Auswandern. Wegen seines Jobs seien er und seine getötete Frau ins Ausland gegangen.

Verwendete Quellen: