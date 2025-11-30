bedeckt
DE | FR
burger
International
Asien

Zyklon auf Sri Lanka kostet mindestens 190 Menschenleben

Zyklon auf Sri Lanka kostet mindestens 190 Menschenleben

30.11.2025, 14:1230.11.2025, 14:12

Nach einem schweren Unwetter auf Sri Lanka ist die Zahl der Toten nach Angaben des Katastrophenschutzes weiter gestiegen. Demnach sind durch die Überschwemmungen und Erdrutsche mindestens 193 Menschen ums Leben gekommen, 228 gelten weiterhin als vermisst. Ausgelöst wurden die sintflutartigen Regenfälle durch den Zyklon «Ditwah».

Landslide survivors clean the debris in Hanguranketha, Sri Lanka, Saturday, Nov. 29, 2025. (AP Photo/Lakshmen Neelawathura) Sri Lanka Extreme Weather Floods
Ein Zyklon sorgte auf Sri Lanka für verheerende Schäden.Bild: keystone

Die meisten Todesopfer stammen aus den zentralen Bezirken Kandy und Badulla. Mehr als eine Million Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Auch am Sonntag wurden neue Erdrutsche aus dem zentralen Hochland gemeldet. In einem Dorf im Nordosten des Landes brach zudem ein Wasserreservoir.

Am Samstag hat «Ditwah» Sri Lanka in Richtung Südindien verlassen, seither lassen die Regenfälle nach. Dennoch stehen viele tiefer gelegene Gebiete, auch in der Nähe der Hauptstadt Colombo, weiterhin unter Wasser. In Regionen, in denen es besonders heftig geregnet hat, kommt es weiterhin zu Erdrutschen.

Such- und Rettungsteams – unterstützt von Einsatzkräften aus Indien – evakuieren Betroffene per Flugzeug aus den überschwemmten Gebieten, verteilen Hilfsgüter und suchen nach Verschütteten. Präsident Anura Kumara Dissanayake hat Notstandsregelungen verhängt. Mehr als 5'000 Häuser sind vollständig oder teilweise zerstört. Strassen, Brücken und Stromleitungen sind beschädigt. (dab/sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Arrogant»: Merz ist glücklich, im Westen geboren zu sein – sagt er im Osten
Friedrich Merz sieht sich glücklich, nicht in der DDR geboren zu sein. Ein Ost-Parteitag ist ein ungewöhnlicher Ort für eine solche Aussage.
Der deutsche Kanzler Friedrich Merz hat mit einem Satz erneut für Stirnrunzeln gesorgt. Beim Parteitag in Sachsen-Anhalt sprach der Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende vor den Ostmitgliedern auch über seine Vergangenheit. Er sieht es als persönlichen Glücksfall, dass er in Zeiten der deutschen Teilung im Westen geboren wurde – und nicht in der DDR. Wörtlich sagte er:
Zur Story