Dschihadistenmiliz IS bekennt sich zu Anschlag auf Moschee im Oman

Die Angreifer wurden nach Polizeiangaben bei dem Vorfall in der Hauptstadt Muskat getötet. Angriffe dieser Art sind im Sultanat Oman, das regelmässig als Vermittler in regionalen Konflikten auftritt, selten.

Drei «Kämpfer des Islamischen Staats in der Hauptstadt des Oman» seien für den Schusswaffenangriff verantwortlich, erklärte der IS über seine Nachrichtenagentur Aamak am Dienstag. Ziel seien schiitische Gläubige gewesen, die anlässlich des Trauertags Aschura «ihr jährliches Ritual ausübten».

In Frankreich sind Kopftücher an vielen Orten in der Öffentlichkeit verboten. In öffentlichen Gebäuden ist das Tragen seit 2004 verboten – sogar in Schulen ist es muslimischen Mädchen untersagt, einen Hijab zu tragen.