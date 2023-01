Auf Videos und Fotos in sozialen Medien waren Rauchwolken am mutmasslichen Ort des Absturzes zu sehen. Nähere Details, etwa zu möglichen Opfern oder der Absturzursache, waren zunächst nicht bekannt. (sda/dpa)

An Bord der Maschine der Fluggesellschaft Yeti Airlines seien 68 Passagiere und 4 Crew-Mitglieder gewesen, berichtete die Zeitung «Kathmandu Post» unter Berufung auf einen Airline-Sprecher. Der Flieger verunglückte demnach am Sonntagmorgen auf dem Weg von der Hauptstadt Kathmandu nach Pokhara.

Low Carb am Abend: So einfach geht gesund UND fein.

Um 15.15 Uhr flog der erste Stein – so eskalierte die Demonstration in Lützerath

Flugzeug mit 72 Insassen stürzt in Nepal ab und geht in Flammen auf

«Empörend»: Greta Thunberg kritisiert Polizei in Lützerath scharf

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg zeigt sich schockiert über das, was bei der Räumung des Ortes geschehe. Sie ruft weiter zu Widerstand auf.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat am Freitag Lützerath besucht und das Vorgehen der Polizei bei der Räumung des rheinischen Dorfes scharf kritisiert. «Es ist empörend, wie die Polizeigewalt ist», sagte Thunberg. Die 20-Jährige besichtigte auch den Krater des Braunkohletagebaus und hielt dabei ein Schild mit der Aufschrift «Keep it in the ground» (Lasst es im Boden) hoch.