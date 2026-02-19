Thailändische Polizei schnappt Dieb mit spezieller Aktion
Ein Tatverdächtiger in einem Einbruchsfall in Thailand soll buddhistische Artefakte im Wert von über 64'000 $ gestohlen haben. Um den Tatverdächtigen in Gewahrsam zu nehmen, dachten sich die Polizisten einen ungewöhnlichen Plan aus.
Verkleidet als Tanzgruppe samt zwei Polizisten in einem 2-Personen Löwenkostüm lauerten sie ihm vor einem Tempel auf. Dort warteten sie ab, bis sich der Tatverdächtige nahe genug näherte und schnappten zu. Die Aufnahmen der aussergewöhnlichen Festnahme haben die Behörden nun im Netz veröffentlicht.
(msh)