Sechs Tote nach Hubschrauberabsturz beim Mount Everest

Die Leichen der fünf mexikanischen Touristen und ihres nepalesischen Piloten seien in dem Wrack nach dem Absturz in der Nähe des welthöchsten Bergs Mount Everest am Dienstag gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

So sieht Roger Federers Anwesen am Zürichsee aus, das gerade gebaut wird

Die Hitzewellen im Sommer 2022 haben laut einer Untersuchung in Europa den Tod von mehr als 61'000 Menschen verursacht. Allein in den Tagen vom 18. bis 24. Juli 2022 sind europaweit 11'637 Menschen infolge der Hitze gestorben, wie eine am Montag in der Fachzeitschrift «Nature Medicine» veröffentlichte Studie ergab.