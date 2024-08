Bei den Anschlägen am Montagmorgen, dem 26. August, starben mindestens 33 Menschen im Südwesten Pakistans. Bild: keystone

Mindestens 33 Tote bei Anschlägen in Pakistan

Mindestens 33 Menschen sind bei Anschlägen im Südwesten Pakistans getötet worden. Die Angriffe am frühen Montagmorgen in der Provinz Belutschistan trafen Polizisten, Anwohner und Fahrgäste öffentlicher Verkehrsmittel, wie ein Sprecher der Provinzregierung sagte. Auch eine Eisenbahnstrecke und eine Gas-Pipeline wurden beschädigt.

Im Distrikt Musakhail drängten bewaffnete Männer Passagiere aus Bussen und Lastwagen und töteten mindestens 23 von ihnen. Die Angreifer töteten dabei demnach gezielt Anwohner aus der Provinz Punjab.

Im Distrikt Kalat wurden zehn weitere Menschen bei einem Angriff auf eine Polizeistation getötet, darunter fünf Beamte, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Neun Menschen seien zudem beim Schusswechsel mit den Angreifern verletzt worden.

Immer wieder Angriffe von Separatisten

Die verbotene Separatistengruppe der Belutschistan-Befreiungsarmee (BLA) reklamierte beide Anschläge für sich. Immer wieder kommt es in Belutschistan, der grössten, aber auch instabilsten Provinz Pakistans, zu Anschlägen.

Die Anschläge wurden offenbar von der BLA durchgeführt. Bild: keystone

Aufständische greifen neben pakistanischen Sicherheitskräften häufig auch Arbeiter aus anderen Provinzen wie Punjab an, die an von chinesischen Unternehmen geförderten Projekten in Belutschistan arbeiten. (sda/dpa)