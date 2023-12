Australien begrüsst das neue Jahr mit spektakulärem Feuerwerk

In Rom betete Papst Franziskus für die Opfer von Kriegen und Konflikten. Er erinnerte an das Leid der Israelis, Palästinenser, Ukrainer und Sudanesen, aber auch an das der muslimischen Minderheit der Rohingya in Myanmar.

Das vergangenen Jahr war von Krisen und Kriegen geprägt: Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg, Flüchtlingskrise, Klima-Krise und Inflation. 2023 war das heisseste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen 1880 - mit durch die Erderwärmung mit ausgelösten Katastrophen wie Überschwemmungen, Dürren und Waldbränden. Nicht nur in der Ukraine, in Israel und im Gazastreifen hoffen viele Menschen, dass das Neue Jahr für sie besser, friedlicher und gewaltfrei wird.

Als eines der ersten Länder weltweit hat Australien am Sonntag mit einem spektakulären Feuerwerk in Sydney das neue Jahr begrüsst. Mehr als eine Million Menschen feierten vor allem rund um den Hafen der australischen Metropole.

Drei weitere Verdächtige in Gewahrsam nach Kölner Terroralarm

Im Zusammenhang mit einem geplanten Terroranschlag auf den Kölner Dom sind am Sonntag drei weitere Verdächtige festgesetzt worden. Die Zugriffe seien in Duisburg, Herne und in Nörvenich im Kreis Düren erfolgt. Dort seien auch Wohnungen durchsucht worden. Es habe sich herausgestellt, dass der schon an Heiligabend in Gewahrsam genommene Tadschike Teil eines grösseren Netzwerkes sei, das sich auch auf andere Bundesländer und andere europäische Staaten erstrecke.