«Habe die Decke eingeschlagen» – 14 Leute nach Turbulenzen bei Emirates-Flug verletzt

Bei einem Emirates-Flug von Australien nach Dubai kam es zu Turbulenzen, mehrere Leute wurden verletzt. Passagiere wurden so fest durchgeschüttelt, dass der Airbus A380 jetzt Löcher in der Decke hat.

Auf dem Emirates-Flug EK421, der Montagnachts von Perth nach Dubai flog, wurden 14 Menschen bei heftigen Turbulenzen verletzt und benötigten medizinische Versorgung.

Wie stark Passagiere und Gepäck durchgeschüttelt wurden, zeigen Posts auf X. So sollen Risse und Löcher im Flugzeuginnenraum entstanden sein, als Passagiere mit ihren Köpfen an die Decke geknallt sind.

«Ich und @lunars_magic hatten den schlimmsten Rückflug von Perth nach Dubai mit Emirates. Ich hatte das Gefühl, das Ende naht, als wir zweimal auf die Decke aufschlugen und die Decke ein Loch bekam. Ich bin froh, zu Hause zu sein.»

Die Turbulenzen starten «nur eine Sekunde», nachdem der Pilot die Passagiere angewiesen hatte, sich hinzusetzen, so eine X-Userin.

«Der Emirates Flug von Perth nach Dubai war furchtbar. Ich hasse Fliegen, also stehe ich nur selten auf, ausser wenn ich es muss. Der Pilot kündigte Turbulenzen an und bat darum, sich hinzusetzen. Buchstäblich eine Sekunde später prallten ich und andere gegen die Decke. Man kann meine Haare in der Spalte sehen. Die Besatzung war so hilfsbereit.»

Ein Emirates-Sprecher bestätigt, dass es zu Turbulenzen kam. Die verletzten Passagiere wurden bei Ankunft in Dubai medizinische betreut. Der Sprecher sagt: «Der Flug wurde bei der Landung von medizinischen Fachkräften empfangen, und Emirates hat auch sein medizinisches Personal bereitgestellt, um sicherzustellen, dass die verletzten Passagiere und die Besatzung jede mögliche Unterstützung erhalten.»

Es ist nicht das erste Mail dieses Jahr, dass es bei Turbulenzen zu Verletzten kam. Im August wurden elf Personen ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem ein Delta-Air-Lines-Flug von Italien nach Atlanta in schwere Turbulenzen geraten war. Und im Juni berichtete «Business Insider», dass ein Flugbegleiter von der British Airways nach Turbulenzen operiert werden musste.

