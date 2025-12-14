Terroranschlag in Sydney: Zahl der Toten auf 16 gestiegen
Nach dem Terroranschlag auf ein jüdisches Fest in der australischen Metropole Sydney gibt die Polizei die Zahl der Toten nun mit 16 an. 40 Menschen seien weiterhin im Krankenhaus, teilte die Polizei von New South Wales auf der Plattform X mit. (sda/dpa)
***IMPORTANT INFORMATION***— NSW Police Force (@nswpolice) December 14, 2025
Police can confirm 16 people have died and 40 people remain in hospital following yesterday's shooting at Bondi.
More information will be made available soon.