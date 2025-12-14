Nebel
Terroranschlag in Sydney: Zahl der Toten auf 16 gestiegen

Eine Kerze brennt zum Gedenken an die Opfer.Bild: keystone

14.12.2025, 20:5114.12.2025, 21:00

Nach dem Terroranschlag auf ein jüdisches Fest in der australischen Metropole Sydney gibt die Polizei die Zahl der Toten nun mit 16 an. 40 Menschen seien weiterhin im Krankenhaus, teilte die Polizei von New South Wales auf der Plattform X mit. (sda/dpa)

