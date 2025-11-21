bedeckt
DE | FR
burger
International
Australien

Zyklon Fina steuert auf Nordaustralien zu

Zyklon «Fina» steuert auf Nordaustralien zu – Warnung für Stadt Darwin

21.11.2025, 07:1121.11.2025, 07:11

Ein heftiger Zyklon steuert auf den Norden Australiens zu: «Fina» ist derzeit ein tropischer Wirbelsturm der Kategorie 1, könnte nach Angaben des Wetteramtes jedoch an Stärke gewinnen und bis Samstag möglicherweise ein Sturm der Kategorie 3 sein. Das würde Böen von 165 bis zu 224 Kilometern pro Stunde bedeuten. Speziell um die Stadt Darwin im Northern Territory drohen demnach schwere Regenfälle und heftige Winde, die Überschwemmungen und Schäden verursachen können.

DARWIN STOCK, A general view from a drone of the city of Darwin, Tuesday, August 12, 2025. NO ARCHIVING DARWIN NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA PUBLICATIONxNOTxINxAUSxNZLxPNGxFIJxVANxSOLxTGA Copyright: xJ ...
Darwin ist die Hauptstadt des australischen Bundesterritoriums Northern Territory.Bild: www.imago-images.de

Mehrere Schulen in abgelegenen Gemeinden wurden den Behörden zufolge vorsorglich geschlossen. Auch die Charles Darwin University stellte ihren Betrieb ein. Sportveranstaltungen wurden abgesagt und mehrere Fährverbindungen ausgesetzt. Die Schulen in Darwin selbst bleiben vorerst geöffnet.

Erinnerungen an Zyklon «Tracy»

Einsatzleiterin Kirsten Engels forderte die Menschen in einem Interview mit Radio ABC Darwin auf, nicht in Panik zu geraten, aber unbedingt Vorkehrungen zu treffen. «Wir wollen, dass die Menschen vorbereitet sind und das jetzt wirklich ernst nehmen, denn dieses Wettersystem kann zerstörerische Winde und heftige Regenfälle mit sich bringen», sagte sie. Wahrscheinlich am Sonntagabend soll «Fina» aus der Region abziehen.

Zuletzt hatte 2018 ein schwererer Zyklon Darwin getroffen: «Marcus» brachte Bäume zum Umstürzen und sorgte für Stromausfälle in Zehntausenden Häusern. Am 24. und 25. Dezember 1974 hatte der Zyklon «Tracy» Darwin fast komplett verwüstet. Der Sturm erreichte die Kategorie 4 auf der fünfstufigen Skala. Mindestens 66 Menschen kamen ums Leben, fast 150 weitere wurden schwer verletzt. Zehntausende Menschen wurden obdachlos. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Praktische Tipps zur Passwort-Sicherheit
1 / 9
Praktische Tipps zur Passwort-Sicherheit

Während er hier mehr oder weniger legal an all deine Daten will, haben es Cyberkriminelle auf deine Passwörter abgesehen. Doch das lässt sich verhindern ...
quelle: epa/epa / stephanie lecocq
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Es ist Heimat» – das sagen die Leute zur Weihnachtsbeleuchtung Lucy in Zürich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wie der Friedensplan von der USA und Russland zustande kam
Internationale Medien berichten über einen angeblichen neuen Friedensplan für die Ukraine. Diesen sollen die USA nur mit Russland ausgehandelt haben. Die Entstehung des Papiers ist pikant.
Vertreter der US-Regierung und des Kremls sollen in den vergangenen Wochen im Geheimen einen Friedensplan für die Ukraine erarbeitet haben. Der Rahmenentwurf enthält laut übereinstimmenden US-Medienberichten 28 Punkte, die der Ukraine einige Zugeständnisse an Russland abverlangen. So soll sich die ukrainische Armee etwa vollständig aus den Gebieten Donezk und Luhansk im Osten des Landes zurückziehen und die Zahl ihrer Soldaten halbieren.
Zur Story