In den Alpen liegt der Schnee bereits, ab Donnerstag kriecht er bis ins Flachland. Bild: keystone

Bund warnt vor Schneefall: Darauf musst du dich ab Donnerstag einstellen

Mehr «Wissen»

Lange schon wurde er herbei prophezeit, morgen soll es so weit sein: Im Flachland könnten die ersten Schneeflocken der Saison fallen. Für Teile der Westschweiz hat der Bund sogar eine Schneewarnung der Stufe 2 publiziert. Diese betrifft besonders Autofahrerinnen und -fahrer, denn es herrscht «Glättegefahr durch schneebedeckte Strassen».

Die Schneefallgrenze sinkt am Donnerstag im Flachland auf bis zu 400 Meter. Für den Alpennordhang werden gar lokal bis zu 30 Zentimeter Neuschnee erwartet, wie die Prognose von MeteoSchweiz zeigt. Am Freitag dürfte der Schneefall weiter ins Flachland vorrücken. Dieser dürfte stellenweise bis am Samstagmorgen liegen bleiben.

Diese Neuschneemengen könnten laut MeteoSchweiz in den nächsten 72 Stunden fallen. Bild: meteoschweiz

Dann fällt durchschnittlich der erste Schnee

Doch wie wahrscheinlich ist Schnee im Flachland im November überhaupt? MeteoNews schreibt dazu: «Damit wären wir vielerorts früher dran als im Durchschnitt und ähnlich früh wie im Vorjahr.» Das bestätigt auch ein Blick auf die Liste des durchschnittlichen ersten Schneefalls seit 2001:

St.Gallen: 11. November

11. November Chur: 25. November

25. November Bern: 4. Dezember

4. Dezember Zürich-Flughafen: 7. Dezember

7. Dezember Sion: 11. Dezember

11. Dezember Basel-Binningen: 12. Dezember

12. Dezember Genf: 17. Dezember

17. Dezember Lugano: 25. Dezember

Dabei handelt es sich um den ersten messbaren Schneefall (mehr dazu in der Infobox). Im erhöhten St.Gallen liegt dieser Termin deutlich früher als im südlichen Lugano. «Vereinzelt gab es auch Winter mit überhaupt keinem Tag mit Schnee, so beispielsweise im Winter 2019/2020 in Basel, Bern und Zürich», so der Wetterdienst weiter.

So werden Schneehöhen gemessen Das Bundesamt für Meteorologie und Kilmatologie MeteoSchweiz misst an verschiedenen Messstationen in der ganzen Schweiz jeweils um 7 Uhr morgens, ob Neuschnee gefallen ist. Schmilzt der Schnee also am gleichen Tag, an dem er gefallen ist, meldet der Wetterdienst keinen Neuschnee. Zudem wird an allen Stationen auch die Gesamtschneehöhe verzeichnet. Diese zeigt an, wie viel Schnee aktuell liegt.

Der Klimawandel und die Rekorde

Eine bittere Wahrheit aber gilt: «Durch die im Zuge des Klimawandels stetig steigenden Temperaturen fällt im Flachland immer weniger häufig Schnee, sodass sich auch der Termin des mittleren ersten Schneefalls in Zukunft nach hinten verschieben dürfte», wie MeteoNews schreibt.

Im letzten November fielen im Flachland über Nacht bis zu 30 Zentimeter Schnee. Bild: keystone

Das heisst aber nicht, dass es vereinzelt nicht zu Extremereignissen kommen kann. So fiel gerade im letzten Jahr im November vielerorts eine Rekordmenge Schnee. Auch was die Rekorde der ersten Schneefälle angeht, fallen einige in die letzten 20 Jahre, wie diese Übersicht zeigt:

Chur: 5. September (1984)

5. September St.Gallen: 24. September (2002)

24. September Luzern: 7. Oktober (1936)

7. Oktober Basel-Binningen: 23. Oktober (2003)

23. Oktober Bern: 25. Oktober (1931)

25. Oktober Zürich-Flughafen: 27. Oktober (2012)

27. Oktober Sion: 29. Oktober (2008)

29. Oktober Genf: 4. November (1980)

4. November Lugano: 4. November (1974)

Damit wäre ein erster Schneefall am Donnerstag vielerorts zwar überdurchschnittlich früh, von einem Rekord sind wir jedoch datums- sowie mengenmässig weit entfernt. Trotzdem gilt besonders für Autos: Winterreifen! Was es sonst noch zu beachten gilt, erfährst du hier: