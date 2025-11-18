Schnee in St. Margrethenberg mit Blick auf die Churfirsten. Bild: keystone

So viel Neuschnee fiel in der Nacht auf Dienstag in den Bergen

Im Flachland müssen sich Herr und Frau Schweizer noch etwas gedulden, bis der Schnee kommt, in den Bergen ist es allerdings bereits weiss.

In einem Blogbeitrag spricht MeteoNews von tiefwinterlichen Verhältnissen: «Die Neuschneemengen liegen meist im Bereich von 10 bis 20 Zentimeter, örtlich sind es bis zu 30 Zentimeter.»

Die Neuschneemengen der letzten 24 Stunden bis Dienstagmorgen um 8 Uhr. Bild: MeteoNews/Ubimet

Im Verlauf des Tages rechnen die Meteorologen allerdings nicht mit weiterem Neuschnee, das Wetter «hat sich beruhigt», heisst es. Entlang der Voralpen herrschen am Dienstag Hochnebelfelder, auch in der Nordwestschweiz wird es grau statt weiss.

Das gleiche Bild zeigt sich am Mittwoch: Der Nebel wird wohl im Flachland weite Teile der Schweiz bedecken, oberhalb von 500 Meter sollte allerdings die Sonne durchsetzen. Im Verlauf des Nachmittags wirds dann aber auch über den Bergen neblig.

Am Donnerstag Schnee auch im Flachland?

Wie MeteoSchweiz schreibt, sinkt die Schneefallgrenze zu Beginn des Donnerstags auf 500 bis 600 Metern, am Morgen muss im Flachland mit Schneeregen gerechnet werden. Im Verlauf des Tages «sinkt die Schneefallgrenze spätestens am Nachmittag in tiefe Lagen», schreibt MeteoNews.

Auch am Wochenende «bleibt es winterlich kalt», allerdings sei es vorwiegend trocken. (ome)