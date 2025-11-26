bedeckt, wenig Regen
Australische Politikerin mit Burka im Senat wird rausgeworfen

One Nation Leader Pauline Hanson wears a burqa in the Senate chamber at Parliament House in Canberra, Monday, Nov. 24, 2025. (Mick Tsikas/AAP Image via AP) Australia Hanson
Pauline Hanson, mit Burka.Bild: keystone

Australische Senatorin kommt mit Burka in den Senat – und wird wieder rausgeworfen

Weil sie mit einer Burka bekleidet im australischen Oberhaus aufgetreten ist, hat der Senat die extrem-rechte Politikerin Pauline Hanson suspendiert.
26.11.2025, 03:2926.11.2025, 03:29

Die Chefin und Gründerin der «One Nation»-Partei hatte die Kammer am Montag mit dem Ganzkörperschleier betreten, der in einigen islamischen Ländern von Frauen getragen wird. Einige Senatoren zeigten sich daraufhin schockiert, andere verärgert. Die Senatssitzung wurde vorerst ausgesetzt. Heute wurde Hanson offiziell für ihren Auftritt gerügt und für sieben Sitzungstage vom Senat suspendiert.

epa12546980 One Nation Leader Pauline Hanson speaks in the Senate chamber at Parliament House in Canberra, Australia, 25 November 2025. Hanson was suspended from senate for seven days for wearing a bu ...
Pauline Hanson, ohne Burka.Bild: keystone

Aussenministerin Penny Wong von der regierenden Labor-Partei kritisierte, Hanson habe mit der Aktion «eine ganze Glaubensgemeinschaft verspottet und diffamiert».

Rechtspolitikerin für Burka-Verbot

Hanson beklagte unterdessen bei einer Pressekonferenz, ihre Kollegen seien Heuchler.

«Es gibt keine Kleiderordnung im Parlament.»

Dennoch dürfe sie keine Burka tragen. Die Rechtspolitikerin beklagte weiter, sie habe ihren Gesetzesvorschlag zu einem Burka-Verbot nicht einbringen dürfen. «Ich stehe zu meiner Überzeugung und werde dies auch weiterhin tun», sagte Hanson in Canberra. Der Senat hatte zuvor einen Gesetzesentwurf der Politikerin zum Burka-Verbot abgelehnt.

Hanson setzt sich seit Jahren für ein landesweites Burka-Verbot ein. Sie war bereits 2017 im Ganzkörperschleier im Senat erschienen. Laut der jüngsten Volkszählung von 2021 sind 3,2 Prozent der rund 25,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner Australiens Muslime. (sda/dpa)

