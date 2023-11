Australische Polizei sucht nach Hai-Angriff Leiche eines Surfers

Die Polizei in Australien sucht nach der Leiche eines Surfers, der vermutlich bei einer Hai-Attacke ums Leben gekommen ist. «Die Leiche des Mannes konnte noch nicht gefunden werden und die Suche wurde heute Früh wieder aufgenommen», erklärte die Polizei im Bundesstaat South Australia am Mittwoch. Demnach war der 55-jährige Surfer am Dienstagmorgen in der Nähe des beliebten Surfreviers Granites Beach verschwunden.

Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro erneut für öffentliche Ämter gesperrt

Dem brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro ist in einem zweiten Verfahren erneut das passive Wahlrecht entzogen worden. Der frühere Staatschef (2019-2022) darf demnach bis 2030 in kein öffentliches Amt gewählt werden, wie das Oberste Wahlgericht am Dienstag (Ortszeit) entschied. Es war bereits das zweite Urteil gegen den ehemaligen Präsidenten des grössten Landes Südamerikas. Im Juni war er bereits für acht Jahre gesperrt worden, weil er während seiner Zeit als Staatschef Zweifel am brasilianischen Wahlsystem gestreut hatte. Später erkannte er seine Wahlniederlage gegen den amtierenden Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva nicht ausdrücklich an.