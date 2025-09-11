wechselnd bewölkt14°
E Mobilität sei nach Abgasskandal bei VW auf gutem Weg

10 Jahre nach Abgasskandal-Skandal bei VW – Studie sieht E-Mobilität auf Kurs

11.09.2025, 07:2811.09.2025, 07:28
Zehn Jahre nach der Aufdeckung des Abgasskandals bei Volkswagen hat eine neue Studie der europäischen Autoindustrie einen guten Weg zu mehr Elektromobilität bescheinigt. Die Autoren warnten jedoch davor, diesen Kurs nun zu verlassen.

Der deutsche Autokonzern Volkswagen hat in den USA im Rahmen eines Gerichtsprozesses zum Abgasskandal eine Schlappe erlitten. (Archivbild)
VW manipulierte im Jahr 2015 Software in Dieselfahrzeugen, um Emissionsgrenzwerte zu umgehen.Bild: sda

Die Hersteller müssten ihre Flottenemissionen nur noch um wenige Gramm CO2 senken, um das nächste EU-Zwischenziel für 2027 zu erreichen, teilte die Organisation ICCT mit. Der internationale Umweltforschungsverbund hatte zusammen mit US-Umweltbehörden dazu beigetragen, dass die VW-Dieselaffäre 2015 aufflog.

Doch Verzögerungen bei der Elektrifizierung des Verkehrssektors könnten die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie gefährden, heisst es mit Blick auf die aktuelle Auswertung, die anlässlich der EU-Überprüfung des geplanten Aus für Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 veröffentlicht werde. Nach Angaben der ICCT-Organisation ist die EU weltweit zweitgrösste Produzent von Elektroautos. (sda/dpa)

Zahl der E-Trotti-Unfälle steigt – aber nicht wegen Jugendlichen
Video: watson
