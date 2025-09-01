anhaltender Regen16°
DE | FR
burger
International
Baltikum

Sapad-2025: Litauen will im Extremfall Flugzeuge abschiessen

Russisches Manöver in Belarus: Litauen will im Extremfall Flugzeuge abschiessen

Litauen begrenzt seinen Luftraum vor der russisch-belarussischen Militärübung «Sapad». Im Ernstfall sei das Militär bereit, feindliche Flugzeuge abzuschiessen.
01.09.2025, 11:0601.09.2025, 11:06
Finn Michalski / t-online
Mehr «International»
Ein Artikel von
t-online

Litauen reagiert mit einer Einschränkung des Luftraums auf die bevorstehende russisch-belarussische Militärübung «Sapad». Die litauische Regierung hat ihre Streitkräfte angewiesen, im Extremfall feindliche Flugzeuge abzuschiessen, sollten diese in die neu eingerichtete Sperrzone eindringen.

Bereits in der Vergangenheit war der litauische Luftraum von russischen Kampfdrohnen verletzt worden. Erst im Juli drangen zwei Drohnen des Typs «Gebera» ein, eine davon mit Sprengstoff bestückt. Die jetzige Entscheidung sei, so die Regierung, «angesichts der Sicherheitslage und der Risiken für die öffentliche Bevölkerung» getroffen worden. Besonderes Augenmerk gelte dabei den Gefahren für die zivile Luftfahrt, hiess es in einer schriftlichen Stellungnahme.

epa06214941 Fighters jets in action during the &#039;Zapad 2017&#039; joint Russian-Belarusian military drill &#039;Zapad 2017&#039; near the town of Borysow in Belarus, 20 September 2017. EPA/LESZEK ...
Kampfflugzeuge während des Grossmanövers «Sapad-2017» über dem belarussischen Baryssau.Bild: EPA/PAP

Neue Sperrzonen entlang der Grenze

Entlang der Grenze zu Belarus wurden sechs neue Sperrzonen eingerichtet, die auch für private Piloten gelten. Diese sollten sich nach Empfehlung der Regierung vor jedem Flug über die aktuellen Sachstände informieren, um zu vermeiden, versehentlich entlang der Grenze in eine Sperrzone zu gelangen.

Sollte ein Flugobjekt dennoch in die Sperrzone eindringen, werde das Militär zunächst versuchen, Kontakt zur Identifizierung aufzunehmen. Misslinge dies, sei die litauische Armee nach dem neuen Erlass befugt, das Flugobjekt abzuschiessen.

Das russisch-belarussische Grossmanöver ist vom 12. bis 16. September angesetzt. In den angrenzenden Ländern, wie auch innerhalb der Nato, herrscht angesichts der bevorstehenden Militärübung grosse Besorgnis. «Sapad-2021», das letzte gemeinsame Manöver Russlands und Belarus’, gilt im Rückblick als Blaupause für die Invasion der Ukraine im Jahr 2022.

Mehr zum Thema:

Sapad-25: Russland und Belarus wollen Einsatz von Atomwaffen üben
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Militärparade Russland 2025
1 / 8
Militärparade Russland 2025

In Russland findet jedes Jahr am 9. Mai eine Militärparade statt.
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Rekord-Drohnenangriff auf Russland: Das sind die Videos
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
20 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
butlerparker
01.09.2025 11:21registriert März 2022
Das ist die einzige Sprache, die Putin respektiert. Es ist aber zu erwarten,dass RUS das austesten wird. Man wird sehen, ob dann auch wirklich daraus Konsequenzen entstehen + ob man auf westlicher Seite wirklich bereit ist, entschlossen zu reagieren
925
Melden
Zum Kommentar
avatar
Bächli
01.09.2025 12:50registriert März 2020
Die Baltischen Staaten haben 40 Jahre lang unter der Knute der Russen gelebt und wissen darum ganz genau, dass man nur mit Entschiedenheit und Härte reagieren darf. Sie gehören auch zu den größten Unterstützer der Ukraine.
260
Melden
Zum Kommentar
20
Meistgelesen
1
ESAF in Mollis: Die finale Rangliste und alle Resultate
2
Armon Orlik profitiert vom gestellten Schlussgang und ist neuer Schwingerkönig
3
Wie das SRF aus Mollis berichtet, verdient nur eine Wertung 👑
4
Hier klicken für gute Laune – und 27 lustige Tierbilder
5
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
Meistkommentiert
1
Breel Embolo wechselt zu Rennes +++ Akanji hat neuen Klub gefunden
2
Donald Trump will 15 Dollar, «damit er in den Himmel kommt»
3
«Nur noch krank!» – am ESAF kosten zwei Nächte im Wohnwagen 2500 Franken
4
Bundesrat will Trump Verzicht auf Digitalsteuer anbieten – scharfe Kritik
5
Unglücklich nach dem Umstieg aufs E-Auto? Was frühere Verbrenner-Fahrer wirklich denken
Meistgeteilt
1
Bericht: USA erwägen Umsiedlung im Gazastreifen ++ Thunberg bricht erneut nach Gaza auf
2
Nato-Ukraine-Rat tagt in Brüssel +++ Indien fordert Kriegsende
3
BAG-Direktorin nennt grössten Fehler der Pandemie
4
Norwegen pumpt Millionen Tonnen CO₂ in den Meeresboden – die Schweiz will profitieren
5
Das Ende einer Ära – im Zürcher Hardturm gehen nach 78 Jahren die Lichter aus
New Yorks Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani nach Autounfall im Spital
New Yorks Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani, der zeitweise ein enger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump war, ist nach Angaben eines Sprechers bei einem Autounfall verletzt worden.
Der 81-Jährige kam in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher auf der Plattform X mitteilte. Es handle sich nicht um einen gezielten Angriff. Giuliani erlitt demnach bei einem Auffahrunfall auf einem Highway im US-Bundesstaat New Hampshire einen Brustwirbelbruch, Schnittwunden, Verletzungen an Arm und Unterschenkel sowie Prellungen. Er sei guter Dinge und erhole sich gut.
Zur Story