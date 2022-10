Inflation? Nicht mit mir! Lukaschenko verbietet Preisanstiege

Nach Angaben des nationalen Statistikamtes betrug die Inflation in Belarus im August 17,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Vor allem die Lebensmittelpreise zogen kräftig an. Nach Prognosen belarussischer Wirtschaftsexperten könnte die Teuerungsrate zum Ende des Jahres auf bis zu 19 Prozent steigen. (cpf/sda/dpa)

Lukaschenko wies den Generalstaatsanwalt und den Vorsitzenden des staatlichen Kontrollausschusses an, die Umsetzung der Anordnung zu überwachen und hart gegen Zuwiderhandelnde vorzugehen. «Sofortige Verhaftung und Strafverfolgung», sagte er. Vollkommen ausschliessen wollte Lukaschenko jedoch nicht, dass in einigen Bereichen auch künftig Preiserhöhungen nötig seien. Dafür sei aber eine Genehmigung des Ministeriums für Kartellrecht und Handel oder der örtlichen Verwaltung nötig.

So spottet der weissrussische Diktator über die Energiekrise in Europa

So spottet der weissrussische Diktator über die Energiekrise in Europa

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat Preiserhöhungen in seinem Land per Dekret untersagt.

Cassis spricht mit Amtskollegen über Wirtschaft, Energie und Klima

Nach der Eröffnungsrunde in Prag am Gipfeltreffen der «Europäischen politischen Gemeinschaft» haben am Donnerstag die Gruppengespräche der 43 Staats- und Regierungschefs begonnen. Bundespräsident Ignazio Cassis nimmt an jenem zum Thema «Wirtschaft, Energie und Klima» teil.