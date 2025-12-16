Nebel
DE | FR
burger
International
Belgien

Verdopplung beschlagnahmter Drogen auf Brüsseler Flughafen

epa12345266 Drug samples are displayed during a press briefing from the National Institute of Criminalistics and Criminology (NICC) on the results of the analysis of more than 2,400 samples taken duri ...
Drogenproben die während grossen Festivals 2024 und 2025 in Brüssel, Belgien, am 2. September 2025.Bild: keystone

Verdopplung beschlagnahmter Drogen auf Brüsseler Flughafen

16.12.2025, 16:2016.12.2025, 16:20

Der belgische Hafen Antwerpen ist als wichtiger Umschlagplatz im internationalen Drogenhandel schon bekannt, aber auch am Brüsseler Flughafen nimmt der Drogenschmuggel zu. Im zu Ende gehenden Jahr habe sich die beschlagnahmte Menge an illegalen Drogen auf dem Flughafen Brüssel-Zaventem auf rund neun Tonnen verdoppelt, teilte der belgische Zoll am Dienstag mit.

Dies sei insbesondere auf den «massiven» Schmuggel mit Cannabis aus Thailand und Nordamerika zurückzuführen.

Acht Tonnen Cannabis

Cannabis machte 2025 mit fast acht Tonnen den Grossteil der beschlagnahmten Drogen aus. Die Droge sei vornehmlich aus drei Ländern gekommen: Thailand, den USA und Kanada, erläuterte der Chef der Zollbehörde, Kristian Vanderwaeren, bei einer Pressekonferenz auf dem Flughafengelände in Machelen.

FILE - A cannabis bud is seen at a medical marijuana facility in Unity, Maine, on April 22, 2016. (AP Photo/Robert F. Bukaty, File) Cannabis Use Disorder Users
Von allen Drogen wurde am meisten Cannabis geschmuggelt.Bild: keystone

Dass in den USA der Anbau von Cannabis in einigen US-Bundesstaaten mittlerweile legal sei, habe in Europa aktive kritiminelle Banden auf den Plan gerufen. «Es ist offensichtlich, dass der Verkauf von Cannabis auf dem europäischen Markt mehr Geld einbringt», sagte Vanderwaeren.

Grosse Mengen unentdeckt

Die Funde der Drogen nähmen in dem Masse zu, in dem ihre weltweite Produktion zunehme, führte Vanderwaeren aus. Zugleich sei klar, dass die Behörden «grosse Mengen» der geschmuggelten Drogen nicht entdeckten, «weil wir nicht alles kontrollieren können».

Der Grossteil des geschmuggelten Cannabis, nämlich fast 5,7 Tonnen in diesem Jahr, gelangte im Frachtverkehr auf den Flughafen. Aber auch bei Reisenden oder in ihrem Gepäck werde die Droge immer wieder gefunden. 2025 waren es nach Angaben des Zolls fast 1,8 Tonnen – fast vier Mal so viel wie ihm Vorjahreszeitraum.

epa12270879 Travelers with luggage in the departures hall at Brussels international airport in Brussels, Belgium, 29 July 2025. The airport expects more than 5.1 million passengers during the summer m ...
Der Flughafen Brüssel ist Bild: keystone

Drehscheibe für illegalen Handel

Brüssel-Zaventem ist der meistgenutzte Flughafen Belgiens, über ihn wird auch viel Frachtverkehr abgewickelt. Belgien ist eine der Drehscheiben für den illegalen Handel mit Cannabis und Kokain, aber auch synthetischen Drogen wie Ketamin, Ecstasy und MDMA.

Ausser den 7,8 Tonnen Cannabis und rund 540 Kilogramm Kokain beschlagnahmte der Zoll auf dem Brüsseler Flughafen dieses Jahr auch fast 500 Kilogramm für den Export bestimmtes Ketamin. (sda/afp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Neue Studien verdeutlichen: E-Zigaretten sind keineswegs weniger schädlich
Viele Menschen sehen in E-Zigaretten eine gesündere Alternative zur herkömmlichen Zigarette. Doch eine neue Analyse zeigt: Besonders bei Ex-Rauchern kann das Dampfen gefährlich fürs Herz sein.
Die E-Zigarette gilt für viele Konsumierende des herkömmlichen Glimmstängels als weniger schädliche Form des Tabakkonsums, weshalb sie darauf umsteigen. Allerdings mehren sich seit längerem die Hinweise, dass E-Zigaretten gar nicht weniger schädlich sind und ebenfalls das Risiko für Lungenkrebs erhöhen.
Zur Story