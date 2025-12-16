Drogenproben die während grossen Festivals 2024 und 2025 in Brüssel, Belgien, am 2. September 2025. Bild: keystone

Verdopplung beschlagnahmter Drogen auf Brüsseler Flughafen

Der belgische Hafen Antwerpen ist als wichtiger Umschlagplatz im internationalen Drogenhandel schon bekannt, aber auch am Brüsseler Flughafen nimmt der Drogenschmuggel zu. Im zu Ende gehenden Jahr habe sich die beschlagnahmte Menge an illegalen Drogen auf dem Flughafen Brüssel-Zaventem auf rund neun Tonnen verdoppelt, teilte der belgische Zoll am Dienstag mit.

Dies sei insbesondere auf den «massiven» Schmuggel mit Cannabis aus Thailand und Nordamerika zurückzuführen.

Acht Tonnen Cannabis

Cannabis machte 2025 mit fast acht Tonnen den Grossteil der beschlagnahmten Drogen aus. Die Droge sei vornehmlich aus drei Ländern gekommen: Thailand, den USA und Kanada, erläuterte der Chef der Zollbehörde, Kristian Vanderwaeren, bei einer Pressekonferenz auf dem Flughafengelände in Machelen.

Von allen Drogen wurde am meisten Cannabis geschmuggelt.

Dass in den USA der Anbau von Cannabis in einigen US-Bundesstaaten mittlerweile legal sei, habe in Europa aktive kritiminelle Banden auf den Plan gerufen. «Es ist offensichtlich, dass der Verkauf von Cannabis auf dem europäischen Markt mehr Geld einbringt», sagte Vanderwaeren.

Grosse Mengen unentdeckt

Die Funde der Drogen nähmen in dem Masse zu, in dem ihre weltweite Produktion zunehme, führte Vanderwaeren aus. Zugleich sei klar, dass die Behörden «grosse Mengen» der geschmuggelten Drogen nicht entdeckten, «weil wir nicht alles kontrollieren können».

Der Grossteil des geschmuggelten Cannabis, nämlich fast 5,7 Tonnen in diesem Jahr, gelangte im Frachtverkehr auf den Flughafen. Aber auch bei Reisenden oder in ihrem Gepäck werde die Droge immer wieder gefunden. 2025 waren es nach Angaben des Zolls fast 1,8 Tonnen – fast vier Mal so viel wie ihm Vorjahreszeitraum.

Der Flughafen Brüssel

Drehscheibe für illegalen Handel

Brüssel-Zaventem ist der meistgenutzte Flughafen Belgiens, über ihn wird auch viel Frachtverkehr abgewickelt. Belgien ist eine der Drehscheiben für den illegalen Handel mit Cannabis und Kokain, aber auch synthetischen Drogen wie Ketamin, Ecstasy und MDMA.

Ausser den 7,8 Tonnen Cannabis und rund 540 Kilogramm Kokain beschlagnahmte der Zoll auf dem Brüsseler Flughafen dieses Jahr auch fast 500 Kilogramm für den Export bestimmtes Ketamin. (sda/afp)