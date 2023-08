Die schönsten Bilder des 1. August-Supermonds aus aller Welt

Am 1. August 2023 hat der Vollmond uns den Nationalfeiertag erleuchtet. Aber nicht nur hierzulande haben viele in den Himmel geschaut. Rund um den Globus erstrahle der Supermond in voller Pracht. Eine Auswahl:

Istanbul, Türkei

Bild: keystone

Madrid, Spanien

Bild: keystone

Bild: keystone

Malaga, Spanien

Bild: www.imago-images.de

Peloponnes, Griechenland

Bild: keystone

Athen, Griechenland

Bild: keystone

Nashville, Tennessee

Bild: keystone

New York, USA

Bild: keystone

Bild: keystone

Kansas City, USA

Bild: keystone

Washington, USA

Bild: keystone

North Haven, USA

Bild: keystone

Rio de Janeiro, Brasilien

Bild: keystone

Johannesburg, Südafrika