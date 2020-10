International

Blaulicht

89-Jährige in Belgien zu 10 Jahren Haft verurteilt



Bild: HLN.be

89-Jährige zu 10 Jahren Haft verurteilt – sie hatte ihre 93-jährige Freundin getötet

In der belgischen Stadt Arlon hat ein Gericht die 89-jährige Clara Maes des Totschlags für schuldig befunden. Maes, die ihre Unschuld beteuerte, wurde zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Sie ist die älteste Angeklagte, die jemals in Belgien vor einem Schwurgericht erscheinen musste.

Die Tat, für die Maes jetzt verurteilt wurde, hatte bereits am 3. Januar 2015 in Libramont in der belgischen Provinz Luxemburg stattgefunden. Damals war die 93-jährige Suzanne Thibeau in ihrem Haus in einer Blutlache gefunden worden. Maes, die schon seit Jahrzehnten mit Thibeau befreundet war, war die letzte Person, die sie lebend gesehen hatte.

Zuerst sei man von einem Unfall ausgegangen, schreibt das flämische Onlineportal HLN.be. Erst als der Leichnam gewaschen wurde, bemerkte man einen tiefen Schnitt im Nacken. Darauf geriet Maes ins Visier der Ermittler.

Die beiden Frauen hatten häufig Streit gehabt. Maes, die Thibeau oft im Haushalt geholfen hatte, wusste genauestens über deren finanzielle Verhältnisse Bescheid. Die Ermittler fanden zudem DNA des Opfers in Maes' Fahrzeug. Maes konnte nie erklären, was genau an diesem Tag vor sich gegangen war. Sie sagte jeweils, sie könne sich nicht daran erinnern. Diese Antwort gab sie auch, wenn sie mit Beweismaterial konfrontiert wurde.

(dhr)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

13 Verbrecher von anno dazumal, die ziemlich heiss sind Bis zu vier Jahren Haft für Plastiksünder in Kenia Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter