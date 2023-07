Stündlich mehr als acht Frauen in Brasilien vergewaltigt

China bestätigt Schäden an Konsulat in Odessa ++ Kulturminister tritt zurück

Neue Details im Fall des nach Nordkorea verschwundenen US-Soldaten

Am Dienstag überquerte ein US-Soldat unbewilligt die Grenze von Südkorea nach Nordkorea. Seither hat man nichts mehr von ihm gehört. Allerdings wurden nun neue Details von der Zeit vor seinem Verschwinden bekannt.

Das US-Verteidigungsministerium hat neue Details zum mysteriösen Fall eines amerikanischen Soldaten preisgegeben, der vor wenigen Tagen unerlaubt die innerkoreanische Grenze nach Nordkorea überquert hat. Der junge Mann sei zum Flughafen eskortiert worden und hätte zurück in die USA fliegen sollen, habe jedoch in letzter Minute vor dem Einstieg in die Maschine den Flughafen verlassen, sagte die Vize-Pentagon-Sprecherin, am Donnerstag in Washington.