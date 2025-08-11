sonnig20°
Mehr als 200 Nachbeben in der Westtürkei

People remove the wreckage of a collapsed building following an earthquake in Sindirgi, northwest Turkey, Sunday, Aug. 10, 2025. (Bahadir Demirceviren/IHA via AP) Turkey Earthquake
Ein durch das Erdbeben zerstörtes Haus.Bild: keystone

11.08.2025, 08:4811.08.2025, 08:58
Nach einem Erdbeben der Stärke 6,1 in der westtürkischen Provinz Balikesir haben zahlreiche Nachbeben die Region erschüttert. Die Katastrophenschutzbehörde Afad teilte mit, sie habe 237 Nachbeben registriert, bei zehn davon sei mindestens eine Stärke von 4,0 gemessen worden. Die Epizentren lagen demnach im Bezirk Sindirgi. Menschen übernachteten aus Angst im Freien oder im Auto, wie Medien berichteten.

Das Hauptbeben am Sonntagabend war bis in die mehr als 200 Kilometer entfernten Metropolen Istanbul und Izmir zu spüren. Ein Mensch wurde nach offiziellen Angaben getötet, 29 weitere verletzt. Vier werden noch im Spital behandelt. Nach Angaben von Innenminister Ali Yerlikaya stürzten bei dem Beben insgesamt 16 Häuser ein. Die Bergungsarbeiten sind demnach abgeschlossen.

epa12292708 A handout intensity map made available by the United States Geological Survey (USGS) shows the location of a 6.1-magnitude earthquake hitting western Turkey, 10 August 2025. The epicenter ...
Das Erdbeben ereignete sich in der Provinz Balikesir.Bild: keystone

In der Türkei befinden sich zahlreiche Verwerfungen. Vor allem die Millionenmetropole Istanbul ist stark erdbebengefährdet. Erst im April hatte ein Erdbeben der Stärke 6,2 Istanbul erschüttert.

Am 6. Februar 2023 hatten sich in der südosttürkischen Provinz Hatay verheerende Beben der Stärke 7,7 und 7,6 ereignet. Allein in der Türkei kamen nach Regierungsangaben mehr als 53'000 Menschen ums Leben. Auch im Nachbarland Syrien gab es Tausende Tote. (sda/dpa)

