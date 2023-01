Ein Bolsonaro-Anhänger setzt sich vor den Sicherheitskräften in Pose. Bild: keystone

Diese 11 Bilder zeigen eindrücklich, wie Bolsonaro-Anhänger die Orte der Macht stürmen

Am 30. Oktober vergangenen Jahres wurde Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro abgewählt. Am Sonntag nun stürmten seine Anhänger den Kongress, den Obersten Gerichtshof und den Regierungssitz Palácio do Planalto.

>> Hier findest du die wichtigsten Antworten dazu

Das sind die eindrücklichsten Bilder des Aufmarsches:

Die Menge durchbricht die Absperrungen der Sicherheitskräfte. Die Polizei gegen Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro vor dem Planalto-Palast. Bild: keystone

Bolsonaros Anhänger vor dem Parlament. Bild: www.imago-images.de

Die Bolsonaro-Anhänger klettern auf das Dach der Gebäude der Abgeordnetenkammer und des Senats. Grün-gelb ist überall. Bild: www.imago-images.de

Einige dringen in das Innere des Parlamentsgebäudes ein. Herausgezoomt: Grün-gelb ist überall. Bild: keystone

Die Demonstrierenden sind zumindest teilweise gewalttätig und begehen zahlreiche Sachbeschädigungen. Eingeschlagenen Scheibe im Planalto-Palast. Bild: keystone

So schlagen sie die Scheiben des Kongressgebäudes ein oder dringen in die Eingangshalle vor. Bild: www.imago-images.de

Auf Videos ist zu sehen, wie Menschen im Plenarsaal des Senats auf Tische und Bänke klettern und den Rednerpult als Rutschbahn missbrauchen.

Spezialkräften der Militärpolizei und der Präsidentengarde gelingt es, die besetzten Gebäude zu räumen. Bild: www.imago-images.de

Die Militärpolizei setzt gepanzerte Fahrzeuge ein, über dem Regierungsviertel kreisen Hubschrauber. Bild: www.imago-images.de

Nachdem die angerückten Sicherheitskräfte die Lage einigermassen unter Kontrolle gebracht haben, … Bild: www.imago-images.de

… werden vor den Regierungsgebäuden über 200 Personen verhaftet. Bild: www.imago-images.de

Schon seit Tagen kampierten zahlreiche Bolsonaro-Anhänger vor dem Hauptquartier der Streitkräfte. Als am Samstag und Sonntag rund 4000 weitere Unterstützer des Ex-Präsidenten in Bussen in der Hauptstadt eintrafen und zum Regierungsviertel zogen, wurden sie sogar von Beamten eskortiert.

(yam)