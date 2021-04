International

Brasilien

Brasilien: Swimmingpool kracht ein und flutet Garage



Wie es aussieht, wenn plötzlich ein Swimmingpool einkracht und eine Garage flutet? So! 😳



Das nennt man dann wohl Pfusch am Bau. Wie sonst sollte man sich erklären, dass dieser Swimmingpool in der brasilianischen Stadt Vitória ganz plötzlich und ohne Fremdeinwirkung in sich zusammenbricht?

Das entsprechende Video, das gerade im Internet die Runde macht, zeigt das Unglück aus zwei Perspektiven: Einmal von oben, wo das Wasser plötzlich aus dem Pool veschwindet, und einmal von unten, wo selbiges eine Autogarage überflutet. Immerhin: Menschen waren offenbar keine in der Nähe, der Schaden ist also rein wirtschaftlicher Natur.



(viw)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die 37 coolsten Bilder, seit es Pools und Filme gibt Hier wird eine U-Bahn-Station kurzerhand zum Swimmingpool Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter