Brasilien

20 Tote bei Polizeieinsatz in Favela in Rio de Janeiro

FILE - Police ride past residents in a bulldozer they use to clear street barricades during a security operation against organized crime in the Mare Complex favela of Rio de Janeiro, Brazil, Oct. 9, 2 ...
Polizisten in einem Bulldozer in Rio de Janeiro, Brasilien, am 9. Oktober 2023.Bild: keystone

20 Tote bei Polizeieinsatz in Favela in Rio de Janeiro

28.10.2025, 17:5128.10.2025, 17:51

Bei einem Polizeieinsatz gegen das Verbrechersyndikat Comando Vermelho (Rotes Kommando) sind in der brasilianischen Küstenmetropole Rio de Janeiro Medienberichten zufolge mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Dabei handele es sich um 18 Verdächtige und zwei Beamte, berichtete der Fernsehsender TV Globo. Bei dem Grosseinsatz in der Favela Alemão und dem Viertel Penha im Norden von Rio seien zudem 56 mutmassliche Gangmitglieder festgenommen worden.

100 Haftbefehle

Mindestens 2'500 Polizisten waren bei der Operation im Einsatz, um 100 Haftbefehle zu vollstrecken. Kriminelle steckten Barrikaden in Brand, warfen Sprengsätze von Drohnen ab und eröffneten das Feuer auf die Beamten. Neun Polizisten und drei Zivilisten erlitten Schussverletzungen. Auf Videos war zu sehen, wie schwarze Rauchwolken über den Vierteln aufstiegen.

Das Comando Vermelho ist eines der grössten Verbrechersyndikate des südamerikanischen Landes und vor allem im Drogenhandel aktiv. Bei dem Einsatz wurden nach Angaben der Behörden ein regionaler Anführer der Gruppe und der Finanzchef eines der obersten Bosse der Gang festgenommen. (sda/dpa)

