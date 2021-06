International

Brasilien

«Zerstörung und totales Chaos»: Militär muss in Manaus eingreifen



Banden richten «Zerstörung und totales Chaos» an: Militär muss in Manaus eingreifen

Bild: keystone

Nach einer Welle von Vandalismus und mutmasslicher Bandengewalt im Herzen des Amazonasgebiets hat die brasilianische Regierung das Militär nach Manaus geschickt.

«Auf Ersuchen des Gouverneurs des Amazonas, Wilson Lima, und mit dem Ziel, zur Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung in der Hauptstadt des Bundesstaates beizutragen, habe ich soeben den Einsatz der Streitkräfte in Manaus genehmigt», schrieb Justizminister Anderson Torres auf Twitter in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit).

Atendendo a solicitação do governador do Amazonas, Wilson Lima, e visando ajudar no restabelecimento da paz e da ordem na capital do estado, acabo de autorizar o emprego da Força Nacional em Manaus.

O planejamento operacional está sendo definido pela Senasp, do @JusticaGovBR. — Anderson Torres (@andersongtorres) June 7, 2021

Mutmasslich eine kriminelle Bande hatte als Vergeltung für den Tod eines ihrer Mitglieder bei einem Polizeieinsatz seit dem Wochenende Autos und Busse angezündet, Bankfilialen geplündert und öffentliche Gebäude beschädigt. «Ein Szenario der Zerstörung und des totalen Chaos», schrieb das Portal «Amazônia Real».

❗️Situação continua muito tensa em Manaus❗️

1. Traficantes incendiaram uma agência bancária no bairro da Compensa;

2. SSP-AM diz que a ordem para os ataques de vandalismo partiram de dentro de presídios;

3. Facções falam em massacre na noite deste domingo. https://t.co/KYA78uevcZ pic.twitter.com/GdTVMXtqq3 — Mário Adolfo Filho (@marioadolfo) June 6, 2021

Die Regierung des Bundesstaates Amazonas zählte bis Montagabend mehr als 40 Angriffe in Manaus und anderen Städten des Bundesstaates, 31 Verdächtige wurden festgenommen, wie brasilianische Medien unter Berufung auf den Sekretär für öffentliche Sicherheit, Louismar Bonates, berichteten.

Unter den Festgenommenen waren demnach zwei führende Mitglieder des «Comando Vermelho» (Rotes Kommando) und ein elfjähriges Kind, das der Zeitung «Folha de S. Paulo» zufolge als Späher gearbeitet haben soll. Das Verbrechersyndikat aus Rio de Janeiro kontrolliert laut «Folha» nach einem Machtkampf mit der «Família do Norte» (Familie des Nordens) den Drogenhandel in Manaus.

Ônibus e viaturas são incendiados após morte de traficante em Manaushttps://t.co/L52PSskVK4 pic.twitter.com/bKItM49Myk — Diario de Pernambuco (@DiarioPE) June 6, 2021

Dutzende Menschen wurden bei der blutigen Bandenfehde in den vergangenen Jahren unter anderem bei Auseinandersetzungen in Gefängnissen getötet.

Wegen der jüngsten Angriffe stand das öffentliche Leben in der Millionenstadt Manaus, die zudem unter Rekord-Hochwasser leidet, fast still. Der öffentliche Nahverkehr wurde vorübergehend eingestellt, Schulen wurde geschlossen. Auch die Corona-Impfkampagne wurde unterbrochen. Bewohner sagten der Zeitung «O Globo», sie fühlten sich wie Geiseln in ihren Häusern und hätten Angst, diese zu verlassen. (aeg/sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter