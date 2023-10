Mindestens neun Tote bei Flugzeugabsturz im Westen Brasiliens

Was die Agrarökologie im Kampf gegen Pestizide, Landraub und Hunger leisten kann

Die Maschine sei in einem schwer zugänglichen Waldgebiet abgestürzt und explodiert. «Da es keine Möglichkeit gibt, mit einem Fahrzeug dorthin zu gelangen, ist es ziemlich schwierig, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Wir können nur Feuerlöscher einsetzen», sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Westen von Brasilien sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine des Unternehmens Ortiz Táxi Aéreo sei am Sonntag in der Nähe des Flughafens von Rio Branco im Bundesstaat Acre abgestürzt, berichtete das Nachrichtenportal G1. Das Flugzeug war auf dem Weg nach Envira im Bundesstaat Amazonas.

Mehrere Tausend Menschen haben sich am Samstag in den Städten Bern, Zürich und Basel mit den Menschen in den Palästinensergebieten solidarisiert. Die Demonstrationen verliefen weitgehend friedlich.