Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter besucht am Dienstag Emmanuel macron in Paris. Bild: keystone

Keller-Sutter und Macron sprechen in Paris über US-Zölle

Mehr «International»

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat sich am Dienstag im Élysée in Paris mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über die EU-Verträge sowie geopolitische Herausforderungen ausgetauscht. Die US-Zölle waren auch Teil des bilateralen Gesprächs.

Präsident Macron sicherte zu, sich dafür einzusetzen, dass die Schweiz von allfälligen handelspolitischen Reaktionen der EU auf die US-Zollpolitik verschont bleibt, wie Keller-Sutters Departement am Dienstag mitteilte. Sowohl die EU als auch die Schweiz verhandeln derzeit mit den USA über ein Handelsabkommen.

Weiter sprachen sie laut Communiqué über den Krieg in der Ukraine sowie über die Lage im Nahen Osten und im Iran. Keller-Sutter habe den Willen der Schweiz bekräftigt, Gute Dienste anzubieten und sich bei der Suche nach Friedenslösungen zu engagieren.

Thema sei auch der G7-Gipfel in Évian gewesen. Frankreich plane, im Juni 2026 in der Gemeinde am französischen Ufer des Genfersees das hochrangige Treffen zu organisieren. Die Kooperation im Sicherheitsbereich sei angesprochen worden. (sda)