1300 Menschen infiziert ++ Chinesen stampfen in sechs Tagen Notfall-Spital aus dem Boden

Nach Familiendrama: Erneut Schüsse in Rot am See in Deutschland

Am Freitag hat ein Mann in Rot am See sechs Angehörige erschossen. Am Samstag ist erneut ein Spezialkommando der Polizei angerückt. Es sollen Schüsse gefallen sein, ein Mann wurde festgenommen.

In dem baden-württembergischen Ort Rot am See sind am Samstagvormittag erneut Schüsse gefallen. Die Polizei sei mit «starken Kräften vor Ort», unter anderem einem Spezialeinsatzkommando, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP.

Ein Tatverdächtiger sei unverletzt festgenommen worden, er habe sich in einer Wohnung verschanzt, teilte die Polizei auf Twitter mit. Erkenntnisse über weitere Verletzte lägen derzeit nicht vor.

Ob ein Zusammenhang zum Familiendrama mit sechs Toten vom Freitag …