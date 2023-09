Zehn Menschen bei Gas-Unfall in Nordchina gestorben

Zehn Menschen sind bei einem Gas-Unfall in Nordchina ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich in einer Firma in der Stadt Ordos in der Inneren Mongolei, wie Staatsmedien unter Berufung auf Behörden vor Ort in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) berichteten.

Mehrere Arbeiter fielen demnach durch das Austreten des Hochdruck-Gases am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) von einer erhöhten Position herunter. Acht Menschen waren den Angaben zufolge sofort tot. Vier Arbeiter erlitten Verletzungen, einer von ihnen starb später. Im Anschluss wurde laut Medienberichten ein weiterer Toter an der Unglücksstelle entdeckt. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar. (sda/dpa)