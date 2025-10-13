wechselnd bewölkt
Chinas Exporte und Importe im September deutlich gestiegen

13.10.2025, 07:39

Chinas Exporte und Importe haben im September unerwartet deutlich zugelegt. Wie die Zollbehörde in Peking mitteilte, stiegen die Ausfuhren gemessen in US-Dollar um 8,3 Prozent mehr als im selben Vorjahresmonat. Parallel wuchsen die Einfuhren um 7,4 Prozent.

epa12059962 The brand new BYD Shenzhen ro-ro (roll-on/roll-off) ship, with 9,200 standard car parking slots, prepares for her maiden voyage to Brazil, after being loaded with over 7,000 BYD electric c ...
Die Exporte und Importe von China hätten im September zugelegt. (Symbolbild)Bild: keystone

Der Handelsüberschuss betrug demnach rund 90,45 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf der Aussenhandel der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt die Erwartungen von Analysten. Diese hatten zuvor einen Exportanstieg von etwa 6 Prozent und einen Zuwachs bei den Importen von lediglich 1,5 Prozent erwartet.

Chinas Handel hat damit weiter Fahrt gewonnen, nachdem seine Exporte in den wichtigsten Konsumentenmarkt USA wegen des Handelsstreits mit Washington eingebrochen waren. Im September sanken Exporte (minus 27 Prozent) und Importe (minus 16,1 Prozent) verglichen mit einem Jahr zuvor wieder deutlich. Mittlerweile verschiffen die Chinesen ihre Waren in Ausweichmärkte wie Südostasien oder Afrika. (sda/dpa)

