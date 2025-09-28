Hochnebel
Weltweit höchste Brücke in China eröffnet

250926 -- GUIZHOU, Sept. 26, 2025 -- An aerial drone photo taken on Sept. 26, 2025 shows the Huajiang Grand Canyon Bridge in southwest China s Guizhou Province. The Huajiang Grand Canyon Bridge in sou ...
Die frisch eröffnete Huajiang Grand Canyon Bridge in China.Bild: www.imago-images.de

Weltweit höchste Brücke in China eröffnet – so sieht sie aus

Die höchste Brücke der Welt ist in der südwestchinesischen Provinz Guizhou für den Verkehr freigegeben worden.
28.09.2025, 08:0728.09.2025, 08:07

Die Höhe vom Flussbett bis zur Fahrbahn der Huajiang Grand Canyon Bridge beträgt laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua 625 Meter. Dies entspricht in etwa der Höhe des Shanghai Tower (632 Meter), dem höchsten Wolkenkratzer der Volksrepublik China. Die Hauptspannweite der Hängebrücke bemisst 1'420 Meter. Durch sie soll sich die Fahrtzeit durch die Huajiang-Schlucht in der bergigen Provinz Guizhou von etwa zwei Stunden auf nur wenige Minuten verkürzen.

250928 -- GUIYANG, Sept. 28, 2025 -- An aerial drone photo taken on Sept. 28, 2025 shows the Huajiang Grand Canyon Bridge in southwest China s Guizhou Province. The world s tallest bridge opened to tr ...
Gigantisches Bauwerk: Die Brücke ragt 625 Meter in die Höhe.Bild: www.imago-images.de

Der Bau des Mega-Infrastrukturprojekts dauerte drei Jahre. Die Kosten belaufen sich laut Berichten chinesischer Staatsmedien auf über zwei Milliarden Renminbi (rund 240 Millionen Euro).

Huajiang Canyon Bridge in Guizhou GUIZHOU, CHINA - SEPTEMBER 27, 2025 - The scenery of the Huajiang Canyon Bridge in Guizhou, China on September 27, 2025. Guizhou Guizhou China PUBLICATIONxNOTxINxCHN ...
Eine Fahrt, die vorher zwei Stunden dauerte, wird durch die Brücke auf wenige Minuten reduziert.Bild: www.imago-images.de

18 der 20 höchsten Brücken der Welt stehen auf chinesischem Territorium. Doch der Bau solch riesiger Infrastrukturprojekte gilt wegen der hohen Kosten als durchaus umstritten: Die Lokalprovinzen in der Volksrepublik China sind teils hoch verschuldet, was zunehmend das Wirtschaftswachstum des Landes bremst. Die Provinz Guizhou zählt zu den am höchsten verschuldeten Regionen des Landes. (sda/dpa)

