China schickt drei Taikonauten ins All

China schickt erneut drei Taikonauten ins All. An Bord der Raumkapsel «Shenzhou 21» sollen sie an diesem Freitag zur Raumstation «Tiangong» starten, wie die chinesische Raumfahrtbehörde mitteilte.

Kommandant Zhang Lu an einer Pressekonferenz vor dem Start der Mission. Bild: keystone

Der Start vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi ist für 23.44 Uhr Ortszeit (16.44 Uhr MEZ) geplant.

Kommandant ist Zhang Lu, der bereits 2023 mit «Shenzhou 15» im All war. Begleitet wird er von Wu Fei und Zhang Hongzhang, die beide erstmals ins All fliegen. Die drei Taikonauten sollen die derzeitige Besatzung der «Tiangong» ablösen. Die Mission ist Teil von Chinas langfristigen Weltraumplänen, zu denen auch eine bemannte Mondlandung bis 2030 gehört. (dab/sda/dpa)