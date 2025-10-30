wechselnd bewölkt14°
DE | FR
burger
International
China

China schickt drei Taikonauten ins All

China schickt drei Taikonauten ins All

30.10.2025, 07:4430.10.2025, 14:50

China schickt erneut drei Taikonauten ins All. An Bord der Raumkapsel «Shenzhou 21» sollen sie an diesem Freitag zur Raumstation «Tiangong» starten, wie die chinesische Raumfahrtbehörde mitteilte.

epa12492343 Commander of the Shenzhou-21 space mission, Zhang Lu, attends a press conference to present the mission&#039;s crew at the Jiuquan Satellite Launch Center near Jiuquan, China, 30 October 2 ...
Kommandant Zhang Lu an einer Pressekonferenz vor dem Start der Mission.Bild: keystone

Der Start vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi ist für 23.44 Uhr Ortszeit (16.44 Uhr MEZ) geplant.

Kommandant ist Zhang Lu, der bereits 2023 mit «Shenzhou 15» im All war. Begleitet wird er von Wu Fei und Zhang Hongzhang, die beide erstmals ins All fliegen. Die drei Taikonauten sollen die derzeitige Besatzung der «Tiangong» ablösen. Die Mission ist Teil von Chinas langfristigen Weltraumplänen, zu denen auch eine bemannte Mondlandung bis 2030 gehört. (dab/sda/dpa)

Mehr aus China:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Ukraine entscheidet sich gegen US-Kampfjets – und für den schwedischen Gripen
3
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
4
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
5
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
Meistkommentiert
1
Juventus mit neuem Trainer einig +++ Lionel Messi verlängert bei Inter Miami
2
Zürich und Freiburg wollen definitiv keine Kinder aus Gaza aufnehmen
3
Nervt sich eigentlich noch wer über Halloween? Wieso denn? Halloween ist grossartig!
4
Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
5
«Frauen müssen sich unterordnen»: Christliche Influencerin löst mit Aussagen Shitstorm aus
Meistgeteilt
1
Kreml warnt Trump wegen Atomtests + Polens Luftwaffe fängt erneut russischen Aufklärer ab
2
Hegseth: Vier Tote bei neuem US-Angriff im Pazifik +++ Fed senkt Leitzins erneut
3
Grosse Erleichterung: Schweizer Töfffahrer Noah Dettwiler ausser Lebensgefahr
4
Saisonende für Zugs Martschini +++ Vorerst kein E-Sports-Olympia
5
Trump, Xi, Putin: Wollt ihr ewig leben?
Reumütiger Altkönig Spaniens gesteht Fehler ein
Spaniens umstrittener Altkönig Juan Carlos hat in einem Rückblick auf sein Leben eingeräumt, viele Menschen «enttäuscht zu haben».
Zur Story