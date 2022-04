Arbeiter in Schutzkleidung entladen Essenpakete für die Einwohner Shanghais. Bild: keystone

26 Millionen im Lockdown: Diese 8 Videos zeigen, wie surreal die Lage in Shanghai ist

Nein, das ist kein Science-Fiction-Film. Das passiert jetzt gerade in Shanghai.

Seit fast zwei Wochen sind 25 bis 26 Millionen Menschen in der chinesischen Metropole in ihren Wohnungen eingesperrt. Grund: eine vorsorgliche Covid-Quarantäne. Die Behörden versuchen so, den bisher grössten Covid-Ausbruch in China unter Kontrolle zu bringen – und weiterhin eine Null-Covid-Strategie zu verfolgen.

Im Internet tauchen nun vermehrt Videos auf, die zeigen, wie dramatisch die Lage vor Ort ist: Es kursieren Videos von Handgreiflichkeiten zwischen Polizisten und der Bevölkerung, von Plünderungen, von Menschen, die schreiend an ihren Fenstern stehen und von anderen, die vor Hunger und aus Verzweiflung in den Tod springen. Und dann gibt es noch Videos von Drohnen und Roboter-Hunden, die versuchen, die Bevölkerung zum Einhalten der Massnahmen zu bewegen.

Die Echtheit der Aufnahmen ist schwer zu überprüfen. Klar ist nur: Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung nimmt zu.

Ein paar Eindrücke der beängstigenden Corona-Situation in der chinesischen Millionenstadt:

Die Kakofonie der Nacht

Es begann am 28. März mit einer viertägigen Quarantäne über einen Stadtteil, mittlerweile ist die gesamte Metropole auf unbestimmte Zeit im Lockdown. Im Kampf gegen das Virus wurden Militär und Zehntausende Ärzte und medizinische Hilfskräfte aus anderen Landesteilen nach Shanghai geschickt.

Ein eindrückliches Video zeigt, wie die Menschen im Lockdown an ihre Grenzen kommen: Sie stehen an geöffneten Fenstern und schreien ihren Unmut gegen die Regierung in die Nacht hinaus.

Video: watson/een

Nun hat die Stadt Shanghai am Wochenende erste Lockerungen angekündigt: Gebäudekomplexe werden je nach Infektionen in drei Kategorien aufgeteilt. In Stadtteilen, in denen es mindestens zwei Wochen lang keine neuen Infektionen gegeben habe, sollen sich die Einwohner frei bewegen dürfen.

Am Montag verkündete die Regierung zudem, dass 2460 «kontrollierte Areale» identifiziert worden seien, in denen in den vergangenen sieben Tagen keine Infektionen entdeckt worden seien. Hier dürfen sich die Bewohner zumindest auf dem Gelände der Wohnanlage im Freien bewegen. Die Stadtverwaltung rief die Bewohner allerdings dazu auf, grössere Versammlung zu meiden und sich zudem weniger mobil zu bewegen.

Wie schnell die neuen Regeln umgesetzt werden und wie viele Menschen tatsächlich davon profitieren, ist noch unklar.

Der Essen-Lieferdienst

In den Sozialen Medien beschweren sich die Menschen, dass sie (ver)hungern würden, da Lieferungen von Lebensmittelpaketen nicht zugestellt werden:

«Wir verhungern.»

Die Verzweiflung solle Menschen in Shanghai zum Äussersten treiben: Videos zeigen, wie Menschen Absperrungen durchbrechen, um Läden zu plündern. Einige sollen sich sogar aus den Fenstern in den Tod gestürzt haben.

Der Regierung wird in den Sozialen Medien vorgeworfen, dass Gemüse in Lagerhallen verrotten würde, da die Essenslieferungen schlecht organisiert seien:

Die staatliche Zeitung «Global Times» dementiert diese Vorwürfe am 10. April und verkündete: Die Shanghaier Behörden hätten die tägliche Versorgung der Bewohner über Online-Plattformen sichergestellt: So arbeiteten Liefer-Apps, wie Ele.me von Alibaba, mit den Behörden zusammen, um sicherzustellen, dass jeder Zugang zu Gemüse, Obst und anderen Produkten hätte.

Der «Guardian» schreibt jedoch, dass Einwohner Shanghais berichten, dass Lebensmittel-Bestellungen jeweils über mehrere Tage ausgebucht wären und viele Menschen darum weiter hungerten.

Darum versuchen Nachbarn, sich gegenseitig zu helfen und teilen zum Beispiel den Ertrag aus ihren Gärten per Drohne mit den Nachbarn:

Getrennte Familien

Positiv Getestete werden rigoros von ihren Familien getrennt und isoliert – egal wie alt sie sind: Positiv-getestete Kinder würden sogar von ihren Eltern getrennt und in staatlichen Isolationszentren untergebracht. Dies vermeldete, laut ARD, ein Sprecher der städtischen Gesundheitskommission in Shanghai Anfang April. Eltern dürften ihre Kinder nur dann begleiten, wenn sie selbst auch positiv getestet werden.

In anderen nicht unabhängig geprüften Videos ist zu sehen, wie erwachsene Menschen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, in Kartonboxen auf dem Boden liegen – egal ob sie Symptome haben oder nicht.

Die Regierung stellt derweilen Bilder zur Verfügung, die Lagerhallen mit tausenden von Betten zeigen, die für die Isolation von Infizierten bereitgemacht werden.

Eine Lagerhalle wird für Infizierte vorbereitet. Das Foto wurde von der chinesisch staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua News Agency zur Verfügung gestellt. Bild: keystone

Mehr als 11'000 Genesene sollen am Sonntag in Schanghai aus der Isolation «entlassen» worden sein, wie die Gesundheitsbehörden betonten. Diese Menschen dürften nun nach Hause zurückkehren, sollen sich dort aber in Quarantäne begeben. «Wir hoffen, dass ihre Familien und Gemeinden sich keine Sorgen um sie machen oder sie diskriminieren», sagte Wu Jinglei, Direktor der Gesundheitsbehörde der Stadt Shanghai, gegenüber dem «Guardian».

Der Robo-Dog

Der Sprecher des chinesischen Aussenministeriums, Zhao Lijian, liess verlauten:

«Die chinesischen Massnahmen zur Bekämpfung der Epidemie sind wissenschaftlich fundiert und wirksam, und wir sind zuversichtlich, dass Shanghai und andere Orte in China die neue Welle der Epidemie besiegen werden.»

Teil dieser Massnahmen scheint auch zu sein, dass Haustiere von Infizierten (zumindest teilweise) getötet werden sollen: CNN teilte ein Video eines Beamten, der einen Hund auf offener Strasse zu Tode prügelt, da sein Herrchen positiv auf das Corona-Virus getestet worden sei. Andere Videos zeigen lebende Katzen, die in Müllsäcken auf der Strasse liegen.

Das Kontrastprogramm: Ein Roboter-Hund stakst durch die Strassen und bellt die grundlegendsten Massnahmen in die Stille:

«Tragen Sie Ihre Maske, waschen Sie Ihre Hände.»

Alternativ werden die Menschen auch durch Drohnen an das Einhalten der Massnahmen erinnert und massgeregelt:

«Bitte halten Sie sich an die Covid-Massnahmen. Bitte kontrollieren Sie den Wunsch Ihrer Seele nach Freiheit. Bitte öffnen Sie die Fenster nicht, um zu singen.»

Video: watson

China, das bevölkerungsreichste Land der Erde, erlebt gerade seine schlimmste Corona-Welle seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren. Trotzdem wird die chinesische Null-Covid-Strategie weiterhin mit aller Härte durchgesetzt. Der Lockdown hat die Zahl der neuen Ansteckungen in Shanghai bisher aber nicht verringert. Die Metropole zählte am Sonntag mit 26'000 Fällen einen Höchststand. Die Mehrheit ist asymptomatisch.

(yam, mit Material der sda)