Kinder entführt und verkauft: Chinesin zum Tode verurteilt

Kinderhandel galt in China in den letzten Jahrzehnten als grosses Problem, insbesondere im Zusammenhang mit der ehemaligen Ein-Kind-Politik. Die chinesischen Behörden haben verstärkt Massnahmen ergriffen. Auch halfen in den vergangenen Jahren vermehrt DNA-Analysen dabei, Familien wieder zusammenzuführen. Dass die Todesstrafe für besonders schwere Fälle angewendet wird, sorgt jedoch international immer wieder für Diskussionen. (dab/sda/dpa)

Rostec-Chef warnt vor Kollaps in der russischen Industrie

Sergej Tschemesow, Chef des Rostec-Konzerns, warnt vor den fatalen Auswirkungen der Zinspolitik in Russland. Steigende Zinsen gefährden die Rentabilität.

Einer der mächtigsten Männer in der russischen Wirtschaft hat vor gravierenden Folgen der russischen Zinspolitik gewarnt. Sergej Tschemesow ist Chef des Rostec-Konzerns, einem staatlichen Konglomerat, das unter anderem auch einen grossen Anteil in der russischen Rüstungsindustrie hat. Er hat jetzt auf einer Konferenz ein düsteres Bild gemalt. Weil die Zinsen so stark in Russland gestiegen sind, lohne sich das Geschäft für die produzierende Industrie kaum mehr. Die geringen Profite würden durch steigende Zinsen aufgefressen, berichten die russische Finanzwebseite RBC und die «Moscow Times» von einer Veranstaltung des Staatsrats, auf der Tschemesow sprach.