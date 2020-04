International

Donald Trump und Schumer liefern sich irren Briefwechsel zu Coronavirus



Bild: AP

Irre Brief-Pöbelei zwischen Trump und Schumer: «Was für ein schlechter Senator Sie sind»



Chuck Schumer, Oppositionsführer der Demokraten im Senat, hat in einem offenen Brief die US-Regierung für ihren Umgang mit dem Coronavirus kritisiert. Das lässt Donald Trump nicht auf sich sitzen.



Die USA befinden sich aufgrund des Coronavirus in einer schwierigen Situation. Fast 250'000 Leute sind mittlerweile positiv getestet worden, über 6'000 Menschen sind an der Krankheit Covid-19 gestorben.

In dieser Krise hat sich am Donnerstag der demokratische Senator von New York Chuck Schumer, Oppositionsführer der Demokraten im Senat, mit einem Brief an Präsident Donald Trump gewandt. Der Senator aus New York kritisiert, der Umgang der Regirung mit dem Coronavirus sei unangemessen und langsam. Es gebe zu wenig Test und Schutzmaterial für das Pflegepersonal.

Bild: AP

Schumer fordert Trump auf, einen hochrangigen Militäroffizier zu ernennen, der die Probleme in der Lieferkette lösen soll, anstatt sich auf einen «Flickenteppich unkoordinierter freiwilliger Bemühungen» zur Bekämpfung der Pandemie zu verlassen.



Trump reagiert prompt

Trumps Antwort kam postwendend: Er habe mit Konteradmiral John Polowczyk bereits einen Militäroffizier ernannt, der sich um die Organisation und Distribution von Hilfsgütern kümmere, schreibt er in einem Brief. Polowczyk arbeite 24 Stunden am Tag und sei von jedermann höchst respektiert.

Meanwhile, guy from Queens writes back to guy from Brooklyn amid the pandemic pic.twitter.com/ukdgbC8pTP — Maggie Haberman (@maggieNYT) April 2, 2020

«Mein Team hat Sie darüber informiert, aber aus PR-Gründen haben Sie sich dazu entschlossen, das zu ignorieren», wirft Trump Schumer vor.



Den Brief eröffnet Trump mit hämischen Worten: «Vielen Dank für Ihren PR-Brief an die Demokraten und die falschen Aussagen, die in jeder Hinsicht nicht korrekt sind»



Und dann wird der US-Präsident persönlich: «Ich kenne Sie schon seit vielen Jahren, aber bis ich Präsident geworden bin, habe ich nie gewusst, was für ein schlechter Senator Sie für New York sind.»



Und Trump weiter: «Wir haben New York mit vielen Dingen versorgt. Sie hätten New York viel besser vorbereiten sollen. Wie Dr. Fauci und Dr. Brix gestern gesagt haben, ist New York im Kampf gegen das Virus äusserst spät dran.»

Heftige Vorwürfe gegen Schumer

Schumer habe seine Zeit falsch genutzt, kritisiert der Präsident: «Hätten Sie weniger Zeit in diesen Impeachment-Hoax investiert, der nichts gebracht hat (ausser, dass meine Zahlen noch besser geworden sind), und stattdessen den Leuten aus New York geholfen, wäre New York nicht völlig unvorbereitet auf diesen ‹unsichtbaren Feind› gewesen.»

Er habe alles mit Gouverneur Cuomo und Bürgermeister DeBlasio regeln müssen, so Trump: «Sie waren nicht dabei, nur dann, wenn es um die Presse geht.»

Für seine Antwort muss Donald Trump auf Social Media ziemlich viel Kritik einstecken.

This is just awful. Can’t wait for my descendants to read the Presidential Papers of 2016-2020. — M.F.Price (@kpcreighton53) April 2, 2020

Please tell me this is a post-April Fools' Day joke. He is always a little late. — Bless Every One (@blessevery1) April 2, 2020

OMG. That is going to shine well in historical analysis and texts. — maisey☔️🌊 (@oceanmum) April 2, 2020

Trump fails to distinguish between the role of a US Senator and a state governor. He doesn’t know the difference. — ⭐️ Merrill - sheltering at home ⭐️ (@MerrillLynched) April 2, 2020

You can tell trump actually dictated this one because the grammar is so poor — jerusalem santa (@vt__snowflake) April 2, 2020

Mittlerweile hat auch Schumer auf die Antwort von Trump reagiert. Schumer zeigt sich auf Twitter enttäuscht: «Als ich Präsident Trump einen ernsten Brief betreffend medizinischer Versorgung für unsere Ärzte an der Front schickte, hat er mit einem unseriösen Brief geantwortet. Präsident: Hören Sie auf mit diesen Nickeligkeiten. Seien sie ein Anführer. Machen sie ihren Job!» (dab)

