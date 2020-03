International

Coronavirus

Coronavirus verhindert den Alltag, darum singt Italien jetzt gemeinsam



Italien steht unter Quarantäne – und singt sich die Seele vom Leib

In Italien herrscht aufgrund des Coronavirus Ausnahmezustand. Die Leute sollen ihre Häuser wenn möglich nicht verlassen. Trotzdem haben die Italiener einen Weg gefunden, um nahe zusammen zu sein – indem sie gemeinsam auf dem Balkon singen.

In den letzten Tagen hat sich das Leben für die Italienerinnen und Italiener drastisch verändert. Da die Massnahmen, um das Coronavirus zu bekämpfen, verschärft wurden, sollen die Leute wenn möglich zuhause bleiben.

Um gegen die drohende Einsamkeit anzukämpfen, hat sich die Bevölkerung nun etwas einfallen lassen: In einigen Städten gehen die Menschen alle auf den Balkon, um gemeinsam Lieder zu singen.

In Neapel machen sich die Leute gemeinsam Mut, indem sie «la gente come noi non molla mai» singen, also «Leute wie wir geben nie auf».

Ebenfalls ein beliebtes Lied in Neapel: «Abbracciame» von Andrea Sannino, der von der Stadt am Vesuv kommt. «Umarme mich» heisst der Titel des Liedes, das auf Neapolitanisch gesungen wird und in dem es vor allem um Einheit und Gemeinsamkeit geht:

«Umarme mich noch fester, weil später interessiert es niemanden mehr, ob die vergangene Zeit vergeudet war oder ob morgen nichts mehr ist. Umarme mich heute Nacht, ich will mich nicht an all die Male erinnern, als ich von dir geträumt habe, dann aber aufgewacht bin und du nicht da warst.»

Mal was Schönes zu diesem Corona: Nur in Neapel ♥️ Menschen singen auf Balkonen, um sich in der Quarantäne nah zu sein. #Covid_19 #coronavirus #iorestoacasa pic.twitter.com/Jn58YXQXP8 — Stephan Naumann (@StephanN) March 13, 2020

Auch im toskanischen Siena singen die Leute abends ein traditionelles Lied aus der Stadt – den «Canto della Verbena». Besonders beliebt sind die zwei Zeilen des Refrains:

«Auf der Piazza del Campo gedeiht das Eisenkraut. Es lebe unser Siena! Es lebe unser Siena!»

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov — valemercurii (@valemercurii) March 12, 2020

Ebenfalls beliebt in ganz Italien während dieser schwierigen Zeit: Der «Inno di Mameli», die italienische Nationalhymne, die an den Zusammenhalt und den Mut des Volkes appelliert:

«Brüder Italiens, Italien ist erwacht und hat sich mit dem Helm Scipios den Kopf geschmückt. Wo ist Victoria (die Siegesgöttin)? Sie soll vor Italien ihr Haupt senken. Denn als Sklavin von Rom hat Gott sie geschaffen. Lasst uns die Reihen zusammen schliessen. Wir sind bereit für den Tod, wir sind bereit zum Tod. Italien hat gerufen!»

Questo tweet è per dirvi che il rimedio che a Lecce è stato trovato per colmare il silenzio della città vuota durante questa quarantena è sparare l'Inno di Mameli dai balconi a tutto volume. Perché siamo tutti distanti, ma uniti. ♥️ pic.twitter.com/clerSe1B8R — ℒ. (@dreaminhogvarts) March 12, 2020

Bis in Italien wieder der Alltag einkehrt, dürfte es noch eine Weile dauern. Mindestens bis am 3. April ist das ganze Land eine Sperrzone. Und hoffentlich weiter am Singen ...

