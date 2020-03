International

Corona-Brauerei macht neue Kampagne mit Snoop Dogg – wegen dem Virus



Neue Kampagne mit Snoop Dogg – Corona-Brauerei reagiert auf Auswirkungen des Virus

Erleidet die mexikanische Biermarke «Corona» einen Image-Schaden durch das namensverwandte Virus?

Eine amerikanische PR-Agentur behauptet: Ja. Die Agentur «5W Public Relations» will in einer Telefonumfrage unter zweifelhaften Umständen genau das herausgefunden haben. Ende Februar befragte man 737 Bier-Konsumenten, und 38 Prozent davon gaben an, zurzeit kein Corona-Bier zu trinken.

Hierbei wird aber kritisiert, dass man nicht die Frage gestellt hat, ob die Befragten das Bier vorher konsumiert haben oder ob sie die Marke Corona überhaupt kennen.

Die PR-Agentur von Corona, Constellation, wies die Umfrage als «völlig falsch» ab. Es gab sogar Stimmen die sagten, die Marke habe ihren Absatz nach 52 Wochen sogar noch übertroffen.

«Die Umfrage stammt von einer PR-Firma, die gerne sensationelle Schlagzeilen macht.»

Dennoch sah sich der Konzern offenbar gezwungen, mögliche negative Auswirkungen zu kontern.

«La Vida Mas Fina» mit Snoop Dogg

Eine Sprecherin des Unternehmens bestätigte gegenüber «Ad Age, dass man den Rapper Snoop Dogg als Gesicht der neuen Kampagne «La Vida Mas Fina», zu deutsch: «Das schönste Leben», vorgesehen habe.

Ziel der Kampagne sei es, ein Ensemble von Persönlichkeiten zu erschliessen, die die Corona-Stimmung verkörpern, erklärte die Sprecherin. «Snoop Dogg ist der erste von vielen.»

Es soll mit jeder Wiederholung der Kampagne eine neue kulturelle Ikone auftreten, die die Philosophie des einfachen Lebens verkörpert.

